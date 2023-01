Blickt man auf die Tagesmarktanteile vom Mittwoch beim Gesamtpublikum, dann muss man lange suchen, bis man auf ProSieben stößt: Der Privatsender reihte sich mit gerade mal 2,5 Prozent Marktanteil erst auf dem neunten Platz ein - noch hinter Kabel Eins, vor allem aber hinter den kleinen Spartensendern RTL Up und ZDFneo, die mit Werten von 3,1 und 3,0 Prozent überaus erfolgreich waren. Während bei ZDFneo die neue Serie "Riding in Darkness" am späten Abend wieder schnell an Boden verlor, überzeugte hier vor allem "Wilsberg".

Die Krimireihe verzeichnete um 20:15 Uhr durchschnittlich 2,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf starke 7,6 Prozent trieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 2,5 Prozent ebenfalls gut. RTL Up wiederum profitierte nicht zuletzt von seinen Gerichtsshow-Wiederholungen, die tagsüber bis zu 620.000 Personen vor den Fernseher lockten. Bemerkenswert sind hier auch die Quoten in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, die zeitweise auf bis zu 7,0 Prozent anzogen.

Erfolgreichstes ProSieben-Format des Tages war indes "TV total", das um 20:15 Uhr in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zwar hinter RTL und dem ZDF lag, aber mit 11,9 Prozent Marktanteil erneut überzeugte. Insgesamt schalteten 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, ehe "Zervakis & Opdenhövel. Live" den Marktanteil auf 5,5 Prozent drückte. "Jenke. Crime" blieb später gegen den Dschungel mit 3,1 Prozent dann völlig blass. Auch für Sat.1 gab es am späten Abend übrigens nichts zu holen - um 20:15 Uhr punktete jedoch "Das große Promibacken" mit 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Zurück zu den Tagesmarktanteilen, bei denen RTLzwei am Mittwoch sogar nur den 13. Platz beim Gesamtpublikum belegte. Gerade mal 2,2 Prozent wurden hier erzielt, was auf eine schwache Day- und Primetime zurückzuführen ist. Zur besten Sendezeit blieben "Die Retourenjäger" mit gerade mal 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauern blass. Auch in der Zielgruppe lief es für das Format mit 3,4 Prozent Marktanteil nicht gut. Aber auch die Konkurrenz tat sich mitunter schwer: So enttäuschte der Film "Blood Diamond" bei Kabel Eins mit nur 3,6 Prozent Marktanteil und bei Vox startete "Bones" gar mit desolaten 3,2 Prozent in den Abend.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV