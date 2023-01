am 19.01.2023 - 11:27 Uhr

Bis etwa Mitte Dezember hatte die Flaschenpost ordentlich dafür getrommelt, inzwischen nicht mehr nur Getränke sondern auch allerhand andere Lebensmittel zu liefern - dann folgte eine mehrwöchige Werbepause im Fernsehen. In dieser Woche hat sich das nun wieder geändert - und am Mittwoch reichte es nun erstmals auch wieder, um mit einer Bruttoreichweite von knapp 55 XRP wieder in die Top 10 einzuziehen.

Dabei setzte das Unternehmen ausschließlich auf die Sender der beiden großen privaten Sendergruppen RTL Deutschland und Seven.One Entertainment, sowohl kleinere Sender als auch die Öffentlich-Rechtlichen blieben bei der Belegung außen vor.

© AdScanner

Angeführt wird das Bruttoreichweiten-Ranking von AdScanner unterdessen wieder von Carglass, das aktuell auf TV-Werbung setzt, um neues Personal zu gewinnen. 144 Mal liefen die Spots und generierten so eine Bruttoreichweite von 77 XRP. Auch die Deutsche Bahn nutzte die meisten der 74 ausgestrahlten Spots, um nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu suchen.

Die meistausgestrahlten Spots kamen unterdessen wieder von Peek und Cloppenburg, gefolgt von Ikea. Ikea belegte dabei aber nicht nur den zweiten Platz im Ranking nach Ausstrahlungs-Häufigkeit, sondern auch im Ranking nach Bruttoreichweite, die sich auf immerhin rund 72 XRP belief.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.