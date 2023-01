am 20.01.2023 - 08:46 Uhr

"Der Bergdoktor" hat am Donnerstagabend seinen Aufwärstrend fortsetzen können. Erstmals seit dem Ende Dezember gesendeten Staffel-Auftakt übersprang die ZDF-Serie in dieser Woche wieder die Marke von sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Konkret wurden ab 20:15 Uhr im Schnitt 6,11 Millionen gemessen, sodass der Marktanteil bei starken 22,7 Prozent lag. Zum Vergleich: Noch vor zwei Wochen hatte der "Bergdoktor" gegen die quotenstarke Krimireihe "Nord bei Nordwest" mit 5,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die schwächste Reichweite seit mehreren Jahren eingefahren.

Auch diesmal musste die Serie gegen den beliebten ARD-Krimi antreten - dieser startete jedoch wegen eines "Brennpunkts" erst eine halbe Stunde später und verlor wohl auch dadurch einige Fans an das ZDF. Waren zuletzt noch über acht Millionen dabei, so zählte der neueste Fall in dieser Woche im Schnitt 6,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das reichte freilich trotzdem für einen famosen Marktanteil von 25,2 Prozent und den damit verbundenen Tagessieg beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag "Nord bei Nordwest" mit einem Marktanteil von 8,4 Prozent aber hinter dem "Bergdoktor", der sich mit 10,9 Prozent auf Augenhöhe mit RTL bewegte.

Der "Brennpunkt" über den "Panzerpoker" kam im Ersten indes ab 20:15 Uhr sogar auf 13,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Insgesamt informierten sich im Schnitt 5,33 Millionen Menschen, nachdem die "Tagesschau" zuvor von 5,56 Millionen gesehen wurde. In starker Form präsentierte sich außerdem die Handball-WM: Den klaren Sieg der deutschen Mannschaft gegen Argentinien erreichte ab 18:00 Uhr durchschnittlich 5,01 Millionen Fans, die für 23,5 Prozent Marktanteil sorgten. In der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen trieben 1,11 Millionen Personen den Marktanteil der Live-Übertragung gar auf beachtliche 27,0 Prozent. In der Endabrechnung lagen "Tagesschau" und Handball-WM beim jungen Publikum somit noch vor dem RTL-Dschungelcamp.

Die starken Quoten verhalfen dem Ersten dann auch zu einem sehr guten Tagesmarktanteil von 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das reichte ebenso für den zweiten Platz wie beim Gesamtpublikum, wo man sich trotz hervorragender 15,2 Prozent dem ZDF geschlagen geben musste. Das kam sogar auf 16,8 Prozent - was auch einmal mehr an einer starken Daytime lag. Dort hatte man mit dem Biathlon-Sprint der Damen diesmal einen sportlichen Hit im Programm, der ab 14:30 Uhr mit 2,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 26,0 Prozent Marktanteil kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV