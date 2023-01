am 20.01.2023 - 09:34 Uhr

Die französische Serie "Biarritz - Mord am Meer" hat zum Staffel-Finale noch einmal Federn lassen müssen. Nachdem Sat.1 schon in der vergangenen Woche nicht mal mehr eine halbe Million Menschen erreichte, waren bei den letzten beiden Folgen an diesem Donnerstag sogar nur noch 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, darunter gerade mal 120.000 zwischen 14 und 49. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit - wie bereits vor einer Woche - bei völlig desoldaten 2,2 Prozent.

Doch der Quoten-Tiefpunkt war für Sat.1 damit noch nicht erreicht, denn "Mörderische Tage - Julia Durant ermittelt" fiel um 22:44 Uhr auf katastrophale 1,3 Prozent, ehe "Das vergessene Dorf - Cora Steins erster Fall" nach Mitternacht sogar gerade mal noch 1,1 Prozent erzielte. Ein völlig verkorkster Abend also für Sat.1, der sich auch in einem entsprechend dürftigen Tagesmarktanteil niederschlug: Mehr als 4,5 Prozent waren am Donnerstag für den Privatsender nicht drin, womit sich Sat.1 fast zwei Prozentpunkte hinter Vox einsortierte.

Der Kölner Sender punktete um 20:15 Uhr mit dem Spielfilm "Lucy" bei durchschnittlich 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. In der Zielgruppe waren gute 8,4 Prozent Marktanteil drin. Ordentlich startete der Abend auch für ProSieben, das mit der Rankingshow "Big Countdown" insgesamt zwar nur 830.000 Personen unterhielt, bei den 14- bis 49-Jährigen aber auf 9,0 Prozent Marktanteil kam. In Konkurrenz zum Dschungelcamp sah es im Anschluss für "Big Stories" mit 3,9 Prozent aber schon bedeutend schlechter aus. Weil daneben auch die Daytime über weite Strecken hinweg blass blieb, brachte es ProSieben letztlich auf einen Tagesmarktanteil von 7,1 Prozent, der in der Zielgruppe nur für den vierten Rang reichte.

Nahezu gleichauf lagen Kabel Eins und RTLzwei in der Primetime. Während "Rosins Restaurants" auf 4,8 Prozent Marktanteil kam, erreichte "Reeperbahn privat" bei RTLzwei gute 5,0 Prozent. Wegen anhaltender Probleme am Nachmittag und Vorabend musste sich RTLzwei letztlich trotzdem nur mit einem Tagesmarktanteil von 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war nur ein halber Prozentpunkt mehr als bei Nitro, wo Wiederholungen von "Law & Order: Special Victims Unit" die Marktanteile den gesamten Abend über auf mehr als drei Prozent trieben. Nitro lag damit in der Primetime übrigens klar vor Sat.1.

