Nach mehr als zwei Monaten Pause hat sich am Freitagabend die Fußball-Bundesliga mit dem Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München zurückgemeldet. Zu sehen war die Begegnung nicht nur bei DAZN, sondern auch im Free-TV - und dort stieß sie zur Freude der Sat.1-Verantwortlichen auf großes Interesse: Sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der werberelevanten Zielgruppe spielte die Live-Übertragung des Unentschiedens vorne mit.

So verzeichnete schon die erste Halbzeit in Sat.1 durchschnittlich 4,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 14,9 Prozent entsprachen. Die zweite Hälfte zählte schließlich sogar 4,88 Millionen Fans. Zu diesem Zeitpunkt belief sich der Marktanteil auf 18,6 Prozent. Mehr Menschen lockte am Freitag einzig die ZDF-Serie "Der Staatsanwalt" vor den Fernseher, die um 20:15 Uhr von 5,25 Millionen Menschen gesehen wurde. Eine Stunde später kam "SOKO Leipzig" auf 4,48 Millionen, lag damit also hinter dem Fußballspiel.

In der Zielgruppe fuhr die Bundesliga in Sat.1 sogar den Tagessieg ein: Mit 1,47 Millionen 14- bis 49-Jährige erzielte die zweite Halbzeit nicht nur hervorragende 23,9 Prozent, sondern wies zugleich den Dschungel in die Schranken, dessen Reichweite um 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer niedriger ausfiel. Zuvor war schon die erste Hälfte mit 1,33 Millionen jungen Fans sowie 22,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überaus gefragt.

Mit den anschließenden Highlights kam Sat.1 ab 22:27 Uhr schließlich noch auf solide 8,9 Prozent Marktanteil. Einzig "ran Late Night" war nach 23 Uhr mit gerade mal noch 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nicht mehr konkurrenzfähig - zu diesem Zeitpunkt lag der Dschungel deutlich in Führung. Auch die Tagesmarktführerschaft war letztlich für Sat.1 nicht drin: Mit durchschnittlich 9,6 Prozent bewegte sich der Sender am Freitag aber freilich weit über seinen Normalwerten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV