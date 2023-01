Handball, Fußball, NFL – an Sportübertragungen mit Bedeutung mangelte es dem deutschen Fernsehen am Samstag ganz sicherlich nicht. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft etwa zog nach einem Sieg über die Niederlande vorzeitig in die WM-KO-Runde ein, die Bundesliga kehrte mit der ersten Konferenz aus ihrer langen Winterpause zurück und die National Football League (NFL) bewegt sich mit großen Schritten auf den Super Bowl zu. Am Samstag standen zwei Spiele der Divisional Round statt. Vorweg: Für alle übertragenden Sender hagelte es gute bis wirklich sehr gute Quoten.

Sky durfte sich indes über gute Fußballquoten freuen. Die nachmittägliche Konferenz (oder die jeweiligen Einzelspiele) punktete mit 16,5 Prozent bei den klassisch Werberelevanten. 1,14 Millionen Menschen schauten die Fußballspiele ab 15:30 Uhr im Schnitt. Am frühen Abend fand dann das torreiche Topspiel zwischen Köln und Bremen statt, für das sich im Schnitt 520.000 Personen ab drei Jahren interessierten. Mit 5,1 Prozent bei den Jüngeren gehörte die Partie aber nicht zu den quotenstarken dieser Saison.



Sport auf hohem Level hatte auch Eurosport am Vormittag im Programm – nämlich Matches der derzeit stattfindenden Australien Open. Die Tennis-Übertragung sicherte sich ordentliche 2,0 Prozent bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei Jahren, 1,8 Prozent wurden bei den Jüngeren gemessen. Die Vormittags-Session erzielte rund 160.000 zusehende Personen.

