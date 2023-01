am 24.01.2023 - 08:46 Uhr

Auch wenn der Einzug der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Männer ins Viertelfinale schon vor dem Spiel sicher war, schalteten am Montagabend so viele Menschen die Partie gegen Norwegen ein wie noch kein anderes Spiel dieser Weltmeisterschaft. Im Schnitt erreichte Das Erste mit seiner Übertragung ab 20:30 Uhr 6,99 Millionen Menschen. Das waren knapp 900.000 mehr als zwei Tage zuvor beim Spiel gegen die Niederlande und knapp eine dreiviertel Million mehr als beim bisherigen WM-Bestwert beim Spiel gegen Serbien am Sonntag vergangener Woche.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf sehr gute 23,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen war die Überlegenheit sogar noch deutlich stärker: Hier wurden sogar 30,1 Prozent Marktanteil erzielt. Damit war die Handball-Übertragung die meistgesehene Sendung des Tages bei Jung und Alt. Die Berichterstattung drumherum sahen sich im Schnitt 5,53 Millionen Menschen an, die "Tagesthemen" in der Halbzeitpause erreichten 6,01 Millionen Personen.

"Hart aber fair" ging Handball-bedingt 75 Minuten später an den Start als gewohnt, erreichte aber trotzdem über 200.000 Menschen mehr als noch in der vergangenen Woche. 2,26 Millionen waren ab 22:15 Uhr im Schnitt dabei, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 12,0 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,8 Prozent Marktanteil erzielt.

Zu diesem Zeitpunkt zog dann übrigens das ZDF am Ersten vorbei. Der Film "Schwarz wie Schnee" lief mit im Schnitt 3,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab 22:16 Uhr sehr gut, der Marktanteil belief sich auf 17,2 Prozent. Nur bei den Jüngeren sah es mit 3,0 Prozent nicht gut aus. Auch um 20:15 Uhr hatte sich das ZDF angesichts der starken Konkurrenz sehr gut geschlagen: Eine Wiederholung von "Unter anderen Umständen - Für immer und ewig" unterhielt ab 20:15 Uhr im Schnitt 5,68 Millionen Personen, der Marktanteil lag bei 19,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,3 Prozent Marktanteil erzielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV