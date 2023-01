Das RTL-Dschungelcamp bleibt für RTL auch zum Start in die letzte Woche weiter ein voller Erfolg. Am Montagabend erreichte die Sendung ab 22:15 Uhr im Schnitt 3,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - das waren zwar etwas weniger als übers Wochenende, aber zugleich 160.000 mehr als am Montag vergangener Woche im Schnitt zugesehen hatten (im Vergleich jeweils nur die vorläufig gewichteten Quoten ohne zeitversetzte Nutzung). Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 20,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 30,1 Prozent Marktanteil Marktanteil erzielt, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 26,3 Prozent erzielt.

Von der Platzierung inmitten der Sendung profitierte natürlich auch wieder "RTL direkt", das am Montag im Schnitt 2,97 Millionen Menschen erreichte. Die Marktanteile beliefen sich auf 18,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 28,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei der "Stunde danach" blieben dann noch 1,34 Millionen dran, was die hohen Marktanteile von 18,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 26,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bis 1 Uhr ausdehnte. Zu so später Stunde kam dann auch das "RTL Nachtjournal" noch auf 21,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Zum Start in den Abend hatte es "Wer wird Millionär?" mit starker Konkurrenz durch die Handball-Übertragung im Ersten zu tun. Angesichts dessen darf man zufrieden sein, dass im Vergleich zur vergangenen Woche nur rund 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden gekommen sind. Die Reichweite konnte sich mit im Schnitt 3,49 Millionen Menschen jedenfalls erneut sehen lassen. Durch die insgesamt höhere TV-Nutzung sanken die Marktanteile stärker, mit 11,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag "WWM" aber auch hier trotzdem im grünen Bereich.

Der Dschungel machte am Abend jedenfalls wieder wett, dass RTL tagsüber einmal mehr mit Problemen zu kämpfen hatte. Tiefpunkt des Tages waren die 4,4 Prozent Marktanteil (14-49) für "Punkt 7" am Morgen, zwischen 6 und 18:30 Uhr schaffte es mit "Punkt 12" überhaupt nur eine einzige Sendung auf einen zweistelligen Marktanteil. Trotzdem war RTL am Ende des Tages mit einem Tagesmarktanteil von 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen Tagesmarktführer vor dem Ersten, das mit dem Handball-Schub auf 13,7 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV