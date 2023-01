Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse hat am Mittwoch wieder die neueste Ausgabe ihrer Studie zu den Reichweiten von Zeitschriften und Wochenzeitungen vorgelegt - und wie üblich wirft diese wieder viele Fragen auf, weil die ermittelten Reichweiten in den vergangenen Jahren immer weiter von der tatsächlichen verkauften Auflage entfernt haben. Das Problem: Die Daten der MA Pressemedien basieren nicht auf Messungen, sondern auf Umfragen und sind daher fehleranfällig, verändern sich träge und sind somit mit äußerster Vorsicht zu genießen. Da die Verlage gegenüber Werbekunden damit weiter hantieren, wollen aber auch wir wieder einen Blick darauf werfen.

Zunächst mal: Die "ADAC Motorwelt" hat sich nach drei Jahren Pause in der Print-MA zurückgemeldet und lässt sich nun also wieder ausweisen. Seither hat sich das Modell der "ADAC Motorwelt" bekanntlich massiv gewandelt, wird nicht mehr jedem ADAC-Mitglied frei Haus zugeschickt und erscheint nur noch vier Mal jährlich. Die von der AG.MA ermittelte Reichweite ist mit 6,63 Millionen Leserinnen und Lesern trotzdem beträchtlich, liegt aber nur noch gut halb so hoch wie bei der letzten MA-Ausweisung 2019. Eine höhere Reichweite kann aktuell trotzdem nur die Programm-Beilage "Prisma" für sich verbuchen, die rtv weit abgehängt hat.

"Prisma" und "rtv" sind übrigens auch die einzigen Titel, die von der Print-MA eine geringere Reichweite bescheinigt bekommen, als sie laut IVW an verbreiteter Auflage erzielen. Bei einer Vielzahl der übrigen Titel ist das Verhältnis von tatsächlicher Auflage zu vermeintlicher Leserinnen- und Leserzahl inzwischen grotesk. Von der "Bild am Sonntag" wurden beispielsweise zuletzt nur 630.000 Exemplare verbreitet, sie soll laut MA aber 6,2 Millionen Leserinnen und Leser haben. Die "BamS" legte dabei minimal zu, während die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" 18 Prozent ihrer Reichweite einbüßt und nun noch rund 610.000 Leserinnen und Leser haben soll - was deutlich näher an der laut IVW verbreiteten Auflage von zuletzt rund 195.000 dran liegt. Bei der "WamS" lag das Reichweiten-Minus bei 4,6 Prozent auf 0,93 Millionen (Verbreitete Auflage 0,37 Millionen), "Die Zeit" legt um 2,1 Prozent auf 1,66 Millionen zu (Verbreitete Auflage: 0,64 Millionen).

Meistgelesene Zeitschriften laut MA 2023/I

Leser in Mio.

ma 2023/I Leser in Mio.

ma 2022/II Veränderung

in Prozent zum Vergleich:

IVW-Auflage* Prisma 6,85 6,63 +3,4% 7,05 ADAC Motorwelt 6,63 - - 3,51 Bild am Sonntag 6,20 6,16 +0,6%

0,63

Der Spiegel 4,56 4,53 +0,7% 0,72 TV Movie 4,36 4,51 -3,4% 0,61 Stern 3,81 4,09 -6,8% 0,33 rtv 3,79 3,89 -2,7% 4,47 Bild der Frau 3,73 3,58 +4,1% 0,42 TV Spielfilm Plus 3,70 3,65 +1,2% 0,71 Hörzu 3,66 3,75 -2,4% 0,77 TV Digital 3,38 3,51 -3,8% 0,92 TV 14 3,33 3,72 -10,4% 1,55 Sport Bild 3,20 2,79 +14,8% 0,16 Focus 3,16 3,14 +0,5% 0,24 Bunte 2,78 2,75 +1,2% 0,32 Tina Plus 2,22 2,21 +0,4% 0,27 Computer Bild 2,15 2,08 +3,5% 0,11 Geo 2,03 1,91 +6,1% 0,15 FreizeitRevue Plus 2,00 1,96 +2,2% 0,45 Chip 2,00 1,99 +0,4% 0,08 Brigitte 1,97 1,98 -0,4% 0,24

Quelle: ma 2023 Pressemedien I; *Verbreitete Auflage 4/2022 in Mio.

Ein besonders skurriles Bild ergibt die aktuelle Print-MA für "Sport Bild": Hier ermittelte die AG.MA ein massives Reichweitenplus von 14,8 Prozent im Vergleich zur vorherigen Ausweisung. Die Reichweite soll demnach von 2,79 auf 3,20 Millionen Leserinnen und Leser gestiegen sein, also um 410.000. Das wäre ein ziemliches Kunststück für eine Zeitschrift, die es zuletzt insgesamt noch auf eine verbreitete Auflage von rund 165.000 brachte, E-Paper schon inklusive. Ein bemerkenswertes Missverhältnis gibt's auch bei Tech-Titeln wie "Computer Bild" (2,15 Millionen Reichweite, 0,11 Millionen verbreitete Auflage) und "Chip" (2,00 Millionen Reichweite, 0,08 Millionen verbreitete Auflage). Aber auch "Geo" verzeichnet laut MA eine Reichwite von knapp über zwei Millionen Leserinnen und Lesern, obwohl die verbreitete Auflage nur noch bei rund 150.000 liegt.

Anders als bei den IVW-Auflagen geben die MA-Zahlen auch Auskunft über die Geschlechterverteilung der einzelnen Titel. Generell gilt: Bei 106 der ausgewiesenen Titel sind es mehr Leserinnen, nur bei 45 Prozent mehr Leser - was nicht überraschend ist, weil der große Bereich der Frauenzeitschriften natürlich ein überwiegend weibliches Publikum hat. Am höchsten ist der Frauenanteil demnach bei "Maxi" und "Burda Style" mit rund 98 Prozent, gefolgt von "Couch" und "Frau im Spiegel". Auch bei "Brigitte" sind es noch fast 95 Prozent Frauen-Anteil an der gesamten Reichweite. "Gala" liegt bei 91 Prozent, "Bunte" bei rund 85 Prozent. Auch bei einem Titel wie "Schöner Wohnen" ist der Frauen-Anteil noch bei über 80 Prozent. Und auch die vielen Food-Titel werden vor allem von Frauen gelesen.

Zeitschriften mit dem höchsten Frauen-Anteil unter der Leserschaft

Leser in Mio.

ma 2023/II Anteil Frauen Maxi 0,32 98,1% Burda Style 0,44 98,0% Couch 0,18 97,3% Frau im Spiegel 0,69 96,7% Lisa Kochen & Backen 0,43 95,8% Tina Plus 2,22 95,6% Petra 0,75 94,9% Bild der Frau Schlank & Fit 0,45 94,9% Brigitte 1,97 94,8% Bild der Frau 3,73 94,8%

Am anderen Ende der Skala bestätigen sich auch die übrigen Geschlechter-Klischees. Männer interessieren sich demnach bei Zeitschriften vor allem für Sport und PS. Der "Kicker" hat mit seiner Montagsausgabe zu 97 Prozent eine männliche Leserschaft, ähnlich hoch soll sie bei "Sport Bild" liegen, "Auto Bild" folgt nur knapp dahinter. Doch auch Titel wie der "Focus" (70,8 Prozent), der "Spiegel" (67,5 Prozent), oder der "Stern" (61,9 Prozent) haben laut Media-Analyse mehr männliche Leser. Und Wirtschafts-Titel wie "Focus Money", "Capital" oder "Wirtschaftswoche" liegen bei über 80 Prozent männlichen Lesern.

Zeitschriften mit dem höchsten Männer-Anteil unter der Leserschaft

Leser in Mio.

ma 2023/II Anteil Männer Kicker-Sportmagazin (Mo) 1,45 97,0% Sport Bild 3,20 96,4% Auto Bild 1,59 94,8% 11 Freunde 0,70 94,3% Auto Motor und Sport 1,42 94,3% Auto Straßenverkehr 0,30 94,0% Motorrad 0,65 92,4% Auto Bild Sportscars 0,17 91,8% Men's Health 0,77 91,5% Selbst ist der Mann 0,54 89,3%

Im Folgenden nun noch ein Blick auf die größten Gewinner und Verlierer.

Die größten Verlierer in absoluten Zahlen:

Leser in Mio.

ma 2023/II Leser in Mio

ma 2022/II Veränderung TV 14 3,33 3,72 -387.000 Stern 3,81 4,09 -280.000 Lecker 0,36 0,58 -216.000 Essen & Trinken 1,14 1,32 -177.000 TV Movie 4,36 4,51 -155.000 Fernsehwoche 1,14 1,28 -145.000 TV Hören und Sehen 1,89 2,03 -137.000 Living at home 0,26 0,40 -136.000 Tina Koch & Back-Ideen 0,73 0,86 -135.000 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 0,61 0,74 -133.000

Die größten Gewinner in absoluten Zahlen:

Leser in Mio.

ma 2023/I Leser in Mio

ma 2022/II Veränderung Sport Bild 3,20 2,79 +413.000 Super Illu 1,48 1,25 +234.000 Prisma 6,85 6,63 +224.000 Petra 0,75 0,60 +147.000 Bild der Frau 3,73 3,58 +147.000 Öko-Test 1,17 1,03 +138.000 Geo 2,03 1,91 +116.000 Frau von Heute 0,33 0,21 +115.000 TV Pur 1,08 0,97 +107.000 InTouch 0,61 0,50 +105.000

Die größten Verlierer (relativ):

Leser in Mio.

ma 2023/I Leser in Mio

ma 2022/II Veränderung Lecker 0,36 0,58 -37,2% Living at home 0,26 0,40 -34,0% Lisa Wohnen & Dekorieren 0,28 0,40 -29,5% Die 2 0,20 0,26 -25,0% Auto Bild Sportscars 0,17 0,22 -22,7% Grazia 0,23 0,30 -22,7% Neue Woche 0,23 0,30 -22,3% Kochen & Genießen 0,24 0,31 -22,3% Woche der Frau 0,10 0,13 -20,8% Mein Lieblingsrezept 0,34 0,42 -20,2%

Die größten Gewinner (relativ):

Leser in Mio.

ma 2023/I Leser in Mio

ma 2022/II Veränderung Frau von Heute 0,33 0,21 +54,8% happinez 0,37 0,28 +32,9% Viel Spaß 0,34 0,27 +27,0% Mein Buffet 0,16 0,13 +25,4% Petra 0,75 0,60 +24,5% Maxi 0,32 0,26 +23,1% Eltern Family 0,29 0,24 +21,7% Women's Health 0,40 0,33 +21,5% InTouch 0,61 0,50 +21,0% SuperIllu 1,48 1,25 +18,7%

Quelle für alle Daten: ag.ma