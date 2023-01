Nachdem es vor zwei Wochen durch die Zeitverschiebung zu Mexico bei ProSieben schon ein Formel E-Rennen in der Primetime zu sehen gab, fallen die beiden Nachtrennen aus Diriyya am Freitag und Samstag nun hierzulande in den Vorabend. Dort tat sich das erste der beiden Rennen am Freitag allerdings richtig schwer.

So verfolgten im Schnitt gerade mal 0,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung des Rennens ab 18 Uhr. Das entsprach einem Marktanteil von nur 1,0 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 2,6 Prozent Marktanteil erzielt. Im Lauf der Vorberichterstattung sind dabei wohl noch etliche abhanden gekommen, sie zählte ab 17:30 Uhr im Schnitt nämlich noch 0,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Nach dem schwachen Vorlauf hatte es dann auch "Galileo" im Anschluss schwer und kam nicht über ungewohnt schwache 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. 0,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu. Zuvor blieb schon das auf 30 Minuten verkürzte "taff" am Freitag blass und erreichte nur 7,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Deutlich größeres Interesse herrschte am Auftritt der Handball-Nationalmannschaft - wenngleich die ganz große Euphorie nach dem Ausscheiden aus dem Rennen um den Titel natürlich nun vorbei ist. Die Übertragung des erst in der Verlängerung klar gemachten Sieges gegen Ägypten verfolgten ab 15:30 Uhr trotzdem immerhin im Schnitt 2,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile beliefen sich hier auf 16,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 14,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV