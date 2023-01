Nachdem "Deutschland sucht den Superstar" am Mittwochabend gegen die Handball-WM Federn lassen musste, konnte die RTL-Show am Samstag die Verluste nur bedingt wieder wettmachen. Durchschnittlich 2,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich ab 20:15 Uhr für Dieter Bohlen, darunter 680.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei 12,7 Prozent.

Von den mehr als 20 Prozent, die die Show noch vor zwei Wochen zum Auftakt erzielt hatte, bleibt "DSDS" damit weiterhin sehr deutlich entfernt - zugleich bewegt sich das Format aktuell in etwa auf der Flughöhe, die auch schon vor einem Jahr ohne Dieter Bohlen im Dschungelcamp-Umfeld drin war.

Marktanteils-Trend: Deutschland sucht den Superstar Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Unterm Strich kann man in Köln zwar mit den Quoten durchaus zufrieden sein, allerdings musste sich "Deutschland sucht den Superstar" am Samstagabend beim jungen Publikum der ARD-Show "Wer weiß denn sowas? XXL" geschlagen geben. Diese brachte es bei den 14- bis 49-Jährigen nämlich sogar auf sehr gute 13,7 Prozent Marktanteil. In der erweierten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lagen beide Formate hingegen noch etwas näher zusammen. Insgesamt erreichte die Rateshow mit Kai Pflaume jedoch 4,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die für stolze 19,3 Prozent Marktanteil sorgten. Hier ging der Quoten-Sieg jedoch an das ZDF, das mit seiner Krimi-Reihe "Das Quartett" durchschnittlich 6,31 Millionen Menschen unterhielt und den Marktanteil auf 23,5 Prozent trieb.

Überhaupt keine Chance hatte dagegen "Joko und Klaas gegen ProSieben", das jedoch auch nur mit einem Best-Of zu sehen war. Mehr als ein Marktanteil von 5,9 Prozent konnte ProSieben damit um 20:15 Uhr in der klassischen Zielgruppe nicht erzielen, insgesamt schalteten gerade mal 460.000 Personen ein. Am späten Abend tat sich die Spielshow "Teamwork" mit nur 4,4 Prozent sogar noch schwächer. Besser erging es dagegen Sat.1, wo "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" immerhin 7,6 Prozent erzielte, während "The Great Wall" bei Vox noch auf 6,8 Prozent kam.

Für Kabel Eins ging es unterdessen mit "Lethal Weapon" am späten Abend in Konkurrenz zum RTL-Dschungelcamp auf magere 2,5 Prozent nach unten, während der Spielfilm "Die Farbe des Horizonts" bei RTLzwei ab 22:20 Uhr nur 2,6 Prozent schaffte. Zuvor hatte "The Lucky One" hier noch für etwas bessere 3,9 Prozent gesorgt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV