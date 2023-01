Eigentlich war der Samstag stets der Final-Tag bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", doch in diesem Jahr gönnt RTL den Fans - und sich selbst - noch einen weiteren Dschungel-Abend und lässt die Realityshow erst am Sonntag enden. Den Quoten düfte das wohl nicht schaden, denn das Interesse des Publikums ist nach wie groß: Die Halbfinalshow hat am Samstag jedenfalls erstmals seit einer Woche, gemessen an den vorläufig gewichteten Zahlen, wieder die Marke von vier Millionen geknackt.

Genau 4,00 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 22:15 Uhr dabei, sodass der Marktanteil schon beim Gesamtpublikum bei 19,9 Prozent lag. In der Zielgruppe sorgten 1,40 Millionen 14- bis 49-Jährige für noch stärkere 28,8 Prozent. Durch die nachträgliche Gewichtung dürften sich die Zahlen zudem ohnehin noch einmal deutlich erhöhen. "Die Stunde danach" steigerte sich im weiteren Verlauf des Abends sogar noch auf 29,2 Prozent.

Zuschauer-Trend: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Doch so stark RTL zu später Stunde war, so mäßig lief es tagsüber. Zwar konnten sich die "King of Queens"-Wiederholungen nach einem schwachen Start mit nur 4,6 Prozent Marktanteil auf bis zu 9,9 Prozent steigern - ein Überflieger waren sie freilich nicht. Das gilt auch für den Sitcom-Klassiker "Hör mal, wer da hämmert", der sich vor allem in Konkurrenz zur Bundesliga schwer tat und nach 16 Uhr bei nur noch 4,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe lag.

"Explosiv - Weekend" blieb im Anschluss mit 5,8 Prozent ebenfalls blass und auch "Gala" konnte keinen zweistelligen Wert verbuchen. Durchschnittlich 8,1 Prozent Marktanteil erzielte das Magazin ab 17:45 Uhr und lockte insgesamt 1,16 Millionen Menschen zu RTL. Später tat sich auch "Life" mit 7,7 Prozent schwer. Für einen kleinen Aufschwung sorgte zwischenzeitlich allerdings "RTL aktuell", das sich auf 2,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV