Weil RTL beschlossen hat, das Dschungelcamp in diesem Jahr einen Tag länger zu öffnen, ging "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erstmals an einem Sonntagabend zu Ende. Das führte zwar dazu, dass Fans der Realityshow kurz vor dem Start in die Woche bis nach Mitternacht ausharren mussten, um Djamila Rowes Sieg der 16. Staffel zu sehen, doch dem Erfolg tat dies keinen Abbruch. Im Gegenteil: Mit 4,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern markierte das Finale die höchste Reichweite der Staffel und erzielte ab 22:15 Uhr schon beim Gesamtpublikum stolze 26,3 Prozent Marktanteil.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen trieben 1,58 Millionen Personen den Marktanteil gar auf 36,3 Prozent. Das waren fast acht Prozentpunkte mehr als am Abend zuvor und auch mehr als beim Finale des Vorjahres, das - damals an einem Samstagabend - jedoch noch knapp fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen. Unterm Strich war die Staffel mit durchschnittlich über 30 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe allerdings stärker als die Südafrika-Staffel vor einem Jahr.

Herausragende Quoten verzeichnete RTL unterdessen auch noch mit der "Stunde danach", die im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls höhere Marktanteile verbuchte. Die abschließende Ausgabe kam nun noch einmal auf 27,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und hielt bis nach 1 Uhr im Schnitt 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wach. Dazu kommt, dass schon der "Countdown" um 20:15 Uhr mit 2,89 Millionen ein schöner Erfolg für den Privatsender war. Hier belief sich der Zielgruppen-Marktanteil auf 14,5 Prozent, sodass RTL als größter "Tatort"-Verfolger hervorging.

Kein Erfolg war dagegen die ins Vormittagsprogramm verschobene Bastelshow "Superklein" mit Wigald Boning, die auf dem neuen Sendeplatz nur 430.000 Menschen sowie 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte. Erst ab 16:46 Uhr wurde es zweistellig - dank Martin Rütter, der mit seinen "Unvermittelbaren" auf 13,7 Prozent sowie insgesamt 2,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. "RTL aktuell" steigerte sich danach auf 16,0 Prozent, ehe "Exclusiv - Weekend" noch mit 12,1 Prozent überzeugte. Insgesamt erreichte das Star-Magazin im Schnitt 2,76 Millionen Personen.

