Am Sonntag ging die in diesem Jahre um eine Folge länger ausgefallene Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zu Ende - und wenige Formate garantieren auch für Werbekunden noch solch hohe Reichweiten über mehr als zwei Wochen hinweg. Nachdem wir im Vorfeld der Ausstrahlung schon beleuchtet hatten, welche Unternehmen mit Sonderwerbeformen oder Sponsoring in diesem Jahr auf die Zugkraft des Dschungels setzen, haben wir im Nachgang nun auf Basis der AdScanner-Daten ausgewertet, wer besonders häufig in den normalen Werbeinseln vertreten war.

Wenn man die Sponsoren Gutfried und Kümmerling sowie die RTL-Eigenwerbung für RTL+, sport.de, wetter.de und Shopmate, die etwa ein Fünftel aller Werbespots ausmachte, außen vor lässt, dann waren es vor allem Produkte von Procter & Gamble und L'Oréal, die den Dschungelfans besonders häufig unter die Augen kamen. Allein Procter & Gamble schaltete 67 Spots in einer Gesamt-Länge von zusammengenommen fast 23 Minuten. Da diese Summe sich aber auf 20 verschiedene Produkte aufteilte und P&G in der Regel ja nicht offensiv öffentlich als Hersteller auftritt, dürfte dem Großteil des Publikums die Dominanz von P&G auch nicht aufgefallen sein. Am häufigsten hatte P&G Werbung für Pampers geschaltet, gefolgt von Wick.

Unternehmen, die die meisten Spots im Dschungel-Umfeld schalteten

Unternehmen Anzahl Gesamtlänge Bruttoreichweite Procter & Gamble

(u.a. Pampers, Wick, Always, Lenor, Oral-B) 67 1.368 Sek 412 XRP L’Oréal 42 750 Sek. 263 XRP 1&1 Telecommunication 26 382 Sek. 164 XRP MediaMarktSaturn 21 415 Sek. 121 XRP Ferrero

(u.a.: Kinder, TicTac, Nutella) 18 340 Sek. 108 XRP Henkel

(Persil, Schwarzkopf, WC Frisch, Somat) 13 270 Sek. 81 XRP Targobank 12 156 Sek. 67 XRP Schwarz Gruppe

(Lidl, Kaufland) 10 186 Sek. 62 XRP Aldi 9 225 Sek. 57 XRP Leonine Distribution 9 125 Sek. 55 XRP McDonald's 9 118 Sek. 56 XRP StepStone 9 94 Sek. 54 XRP

Quelle: DWDL-Recherche auf Basis von AdScanner-Daten; gewertet wurden nur Werbespots ohne Sonderwerbeformen & Sponsoring während der normalen "IbeS"-Sendung ohne Specials oder "Die Stunde danach"

Bei L'Oreal waren es immerhin sieben verschiedene Produkte, die in den insgesamt 42 Spots vorkamen - da hier der Unternehmensname deutlich prominenter vertreten ist, dürfte die Marke L'Oreal also wohl die präsenteste während der Dschungel-Werbung gewesen sein. Auf den weiteren Plätzen tummeln sich 1&1 Telecommunication, MediaMarktSaturn und Ferrero - am häufigsten mit den Marken Kinder und Tic Tac. Dahinter liegt schon mit deutlichem Abstand Henkel (u.a. Persil) - dass für Rang 6 im Ranking aber schon 13 Ausstrahlungen reichten, zeigt vor allem auch, wie breit das Feld der Werbekundinnen und -kunden insgesamt gefächert war.

An dieser Stelle noch wie üblich ein Blick auf die gesamte TV-Werbelandschaft von gestern: 1&1, das ja auch im Dschungel-Umfeld wie erwähnt recht stark vertreten war, brachte es am Sonntag insgesamt mit 68 Spot-Ausstrahlungen auf eine Bruttoreichweite von rund 98 XRP. Auf eine höhere Reichweite brachte es am Sonntag nur Ikea - allerdings mit fast fünf Mal so vielen Spots.

