Schon seit Ende 2020 tauchen die "Hitwisser" immer mal wieder im Vox-Programm auf - doch nach anfänglich soliden Quoten waren sie zuletzt meist nur noch für magere Quoten von teils unter 5 Prozent in der Zielgruppe gut. Am gestrigen Dienstag machte das Format seine Sache aber besser: Mit 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein neuer Bestwert markiert. Im Schnitt sahen sich 0,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die bis kurz vor Mitternacht andauernde Sendung an - das war der höchste Wert seit der zwetien Folge Mitte 2021.

RTLzwei tat sich unterdessen zum Start in den Abend zunächst recht schwer. "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" kam zwischen 20:15 Uhr und 21:15 Uhr nur auf mäßige 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die nachfolgende zweistündige Ausgabe "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" ließ den Marktanteil dann aber noch auf starke 6,3 Prozent steigen. 0,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt im Schnitt zu. "Armes Deutschland" erzielte zu nächtlicher Stunde dann sogar 7,0 Prozent Marktanteil.

Während RTLzwei mit seinem Primetimeprogramm zufrieden sein kann, bereitet der Blick auf Nachmittag und Vorabend hingegen weiter sorgen. "Music Drive In" lief auch am zweiten Tag ähnlich schwach wie zum Auftakt und erreichte nur einen Marktanteil von 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 0,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden insgesamt im Schnitt gezählt. Zuvor kam auch die "Südklinik am Ring" nur auf 2,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Und "Köln 50667" machte mit 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebensowenig eine gute Figur wie "Berlin - Tag & Nacht", das 3,4 Prozent erreichte.

Für Kabel Eins sah es am späten Nachmittag und Vorabend deutlich besser aus: "Abenteuer Leben täglich" überzeugte dort mit einem Marktanteil von 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Mein Lokal, Dein Lokal" war mit 5,7 Prozent Marktanteil ebenfalls gut unterwegs. "Achtung Kontrolle" lief mit 4,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe immerhin solide. Dafür kam der Film "Shanghai Knights" ab 20:15 Uhr nur auf magere 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Ab 22:27 Uhr knackten die "Ritter aus Leidenschaft" die 5-Prozent-Marke dann aber wieder. In der Tagesendabrechnung lag Kabel Eins mit 4,2 Prozent knapp vor RTLzwei, das 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV