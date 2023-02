Die tollen Nachrichten für RTL zuerst. Die Gerichtsshow von "Barbara Salesch" stellte am Mittwoch einen neuen Allzeit-Rekord auf. Ihr Strafgericht, gesendet ab 15 Uhr, sicherte sich bei den 14- bis 49-Jährigen 15,8 Prozent Marktanteil. Rund 270.000 klassisch Umworbene sahen die Produktion aus dem Hause filmpool – mit dieser Reichweite schaffte es die Sendung sogar, in dieser Altersspanne zu den 25 meistgesehenen TV-Sendungen des Tages zu gehören. Knapp eine Million Menschen ab drei Jahren sahen die Gerichtsshow. Auch in der von RTL für besonders wichtig erachteten Zielgruppe 14-59 lief es für das Format stark: Hier standen 11,7 Prozent zu Buche.

Auch das Salesch-Umfeld war gut unterwegs. In den drei Stunden zuvor kam "Punkt 12" im Schnitt auf 14,6 Prozent bei den klassisch Umworbenen sowie 12,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. 0,81 Millionen Menschen sahen das bis in den Nachmittag laufende Mittagsjournal. Auf 1,28 Millionen Zusehende ab drei Jahren kam nach 16 Uhr dann Richter Ulrich Wetzel – 11,3 Prozent sicherte er sich sowohl in der RTL-Referenzzielgruppe, die auch die Über-50-Jährigen einschließt, als auch bei den klassisch Umworbenen.



"Deutschland sucht den Superstar" kam indes zur besten Sendezeit erneut auf 11,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und wiederholte somit das Ergebnis von sieben Tagen zuvor. Auch die Gesamt-Reichweite wollte sich nicht wirklich bewegen. Wie etwa schon am Samstag lag sie bei knapp 2,3 Millionen. 11,1 Prozent der klassisch Umworbenen sahen danach "RTL Direkt", "stern TV" steigerte sich bis Mitternacht dann auf gute 13,2 Prozent.

Für RTLzwei war es ein wenig erfreulicher Abend: "Die Retourenjäger" blieben bei 3,7 Prozent der klassisch Umworbenen hängen. Auf 2,8 und 4,1 Prozent kamen nach 18 Uhr die beiden Städtesoaps aus Köln und Berlin. Und das neue "Music Drive In" ab 17:05 Uhr bleibt ein klarer Flop: Nur 1,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schauten die dritte Folge. Vox tat sich insbesondere zum Primetime-Start schwer. Nur etwas mehr als zwei Prozent holte die erste "Bones"-Folge des Abends. Der US-Krimi legte aber später zu. Nach 22 Uhr etwa wurden vier Prozent gemessen, nach 23 Uhr dann sogar etwas mehr als sieben Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV