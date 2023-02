In der vergangenen Woche musste "Das große Promibacken" in Sat.1 am Mittwochabend unter anderem gegen eine Handball-WM-Liveübertragung antreten – und büßte Quote ein. Auf unter sechs Prozent fiel die Sat.1-Erfolgssendung. An diesem Mittwoch nun war erneut Live-Sport, diesmal der DFB-Pokal, eine mögliche Alternative. Immerhin aber legten die Promibäckerinnen und -bäcker nun wieder zu, wenn auch nicht auf das Niveau, das zu Beginn der laufenden Staffel möglich war. 7,8 Prozent erzielte Sat.1 am Mittwoch bei den klassisch Umworbenen, 7,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt gelangte die 20:15-Uhr-Sendung auf 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – ähnlich viele wurden vor zwei Wochen generiert.

Am ProSieben-Mittwoch zeigte sich indes ein gewohntes Bild. "TV total" eröffnete die Primetime mit guten Quoten. Die Comedy-Sendung kam auf schöne 10,6 Prozent (14-49), während das nachfolgende "Zervakis & Opdenhövel. Live" die Werte auf 5,4 Prozent reduzierte – und weiterhin unterhalb des Senderschnitts bleibt. Aus 1,23 Millionen Zusehenden ab drei nach 20:15 Uhr wurden während des Journals rund 0,56 Millionen.



Somit hatte ProSieben zur Ausstrahlungszeit nur leicht mehr Publikum als Sat.1 Gold. Dort sicherte sich "Navy CIS: New Orleans" ab 21:10 Uhr nämlich rund 0,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren. Der US-Krimi gelangte im Gesamtmarkt auf 1,9 Prozent, hatte aber wenig junges Publikum, wie sich an den 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zeigt. Kein Erfolg gelang TLC zur besten Sendezeit mit "Date My Mom": Die Rückkehr des Klassikers bescherte dem Sender linear nur 0,2 Prozent - sowoh gesamt als auch bei den 14- bis 49-Jährigen. Rund 50.000 Leute schauten zu. "Hilfe! Ich liebe ein Muttersöhnchen" fiel im Anschluss auf gar nur rund 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Den Mittwoch schloss ProSieben mit 7,4 Prozent als Dritter in Sachen Tagesmarktanteil ab. Mit je elf Prozent waren RTL und Das Erste gefragter. Sat.1 landete hinter dem ZDF (6,9%) auf dem fünften Rang. Vox wurde mit 5,3 Prozent Sechster.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV