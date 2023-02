Wenige Wochen vor dem Start der neuen "Let's Dance"-Staffel trat Günther Jauch am Sonntagabend gegen einen Teil der Crew der erfolgreichen Tanzshow im Quizduell an - doch aus Quotensicht lief es für die Show eher mäßig. Mit durchschnittlich 2,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag die Reichweite von "Jauch gegen Let's Dance" auf ähnlicher Flughöhe wie bei der vorigen Ausgabe, allerdings setzte es in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit nur 9,3 Prozent Marktanteil ein neues Tief seit dem Start des Formats, das im vorigen Jahr aus "5 gegen Jauch" hervorgegangen war. "Stern TV am Sonntag" erzielte danach noch 9,6 Prozent.

Damit reihte sich RTL hinter ProSieben ein, das eine Woche vor dem Super Bowl ausnahmsweise mal wieder einen Spielfilm am Sonntagabend zeigte und damit prompt überzeugende 11,7 Prozent Marktanteil erzielte. Insgesamt lockte "Deadpool 2" im Schnitt 1,35 Millionen Menschen zu ProSieben, ehe im weiteren Verlauf des Abends auch der Vorgänger-Film "Deadpool" mit 10,1 Prozent punktete. Sat.1 kam mit "San Andreas" zunächst auf 1,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,3 Prozent Marktanteil, ehe auch "Deepwater Horizon" zu später Stunde noch auf 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam.

Nicht zu schlagen war unterdessen der "Polizeiruf 110", der mit 7,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 24,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum den Tagessieg einfuhr. Auch beim jungen Publikum lag die Krimireihe im Ersten mit 17,0 Prozent Marktanteil vor der Konkurrenz. Stärkster Gesamt-Verfolger war derweil das ZDF, das mit seiner "Frühling"-Reihe von 5,80 Millionen Menschen gesehen wurde und später mit dem "heute-journal" noch 4,79 Millionen vor dem Fernseher hielt. Auch "Mord in Genua" war anschließend mit 3,05 Millionen Personen noch erfolgreich. "Anne Will" kam dagegen nach dem "Polizeiruf" nicht über 2,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus, die 11,9 Prozent Marktanteil entsprachen.

Die Tagesmarktführerschaft gab's fürs Erste übrigens bei Jung und Alt - nicht nur wegen des erfolgreichen Krimis, sondern auch wegen der stundenlangen Wintersport-Erfolge im Tagesprogramm. Unterm Strich lag der Marktanteil des Senders insgesamt bei 14,5 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt 9,6 Prozent erzielt wurden. Das Erste lag somit in der jungen Publikumsgruppe jeweils über einen Prozentpunkt vor RTL und ProSieben.

