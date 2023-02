Auf über drei Stunden strecke Sat.1 am Sonntag den Auftakt der neuen Staffel von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser". Und auch wenn einstige Spitzen-Quoten erneut nicht erreicht wurden, so lief es für die Sendung zumindest besser als beim Neustart vor einem Jahr, im Zuge dessen man den bis dahin englischsprachigen Titel in die zweite Reihe verbannt hatte. Diesmal reichte es zum Start, der bereits ab 16:30 Uhr erfolgte, für gute 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und damit einen Wert, der deutlich über dem Senderschnitt lag.

Insgesamt schalteten durchschnittlich 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um die Abspeckshow zu sehen. Im Vorfeld sorgte schon die Wiederholung von "Harry Potter und der Feuerkelch" mit 8,1 Prozent Marktanteil für Rückenwind, nachdem sich das "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag" und die Wiederholung des "Promibackens" zunächst mit jeweils 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich schwerer taten.

In den Morgenstunden kämpfte auch RTL zunächst mit einigen Problemen und kam mit dem auf 8:30 Uhr verschobenen Finale von "Superklein - Die Miniaturmeisterschaft" nicht über 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie magere 5,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Erst ab 16:42 Uhr waren für den Privatsender schließlich zweistellige Werte drin: "Die Unvermittelbaren" erzielten 10,8 Prozent, ehe sich "RTL aktuell" auf 14,8 Prozent steigerte. Mit 3,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern waren die Nachrichten zugleich die meistgesehene RTL-Sendung des Tages.

Im Aufwind war am Vorabend aber auch ProSieben, wo "Galileo Stories" zunächst mit 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen Bestwert markierte und 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Auch "Galileo X-Plorer" war danach mit 9,0 Prozent stärker als zuletzt. Bei Vox steigerten sich "Die Autodoktoren" gar auf bis zu 1,47 Millionen Personen. Mit Marktanteilen von 8,5 und 8,2 Prozent sah es zudem auch in der Zielgruppe gut aus - hier hat sich die Herausnahme von "Genial gedacht?!" auf Anhieb ausgezahlt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV