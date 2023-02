Paula Lambert, die bei Sixx schon seit vielen Jahren als Expertin für allerlei Sex-Themen fungiert, ist nun - so wirklich der Untertitel der Sendung - ins "True Crime Fieber" verfallen und spricht mit Strafverteidiger Alexander Stevens über Fälle, denen eine sexuelle Motivation zugrunde lagen. Die "Sex Crime Stories" lockten am Montagabend immerhin 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 1,3 Prozent in etwa auf dem üblichen Sixx-Niveau. In der von Sixx gewählten "Relevanzzielgruppe" der 14- bis 39-jährigen Frauen lag der Marktanteil bei 2,6 Prozent. Mit Wiederholungen von Lambert-Formaten schwankte der Marktanteil im weiteren Verlauf des Abends zwischen 0,4 und 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ziemlich zufrieden sein dürfte man bei RTL damit, wie gut die kleineren Ableger mit alter RTL-Ware fuhren. Nitro etwa zeigte den ganzen Abend über "Alarm für Cobra 11". Zum Start um 20:15 Uhr lag der Marktanteil noch bei 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, dann ging's aber Stück für Stück nach oben. Nach 23 Uhr wurden schon 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, ab kurz vor 1 Uhr nachts war die 5-Prozent-Marke geknackt.

Bei RTLup gab's hingegen den ganzen Abend über Geschichten aus dem RTL-Frauenknast. Und auch hier zahlte sich die Marathon-Programmierung aus: "Hinter Gittern" startete mit 1,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und steigerte sich auch hier sukzessive. Um 22 Uhr wurde die 2-Prozent-Marke übersprungen, ab 23:37 Uhr waren es schon 3,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Und bei Super RTL war es keine RTL-Eigenproduktion, aber mit "Bones" eine Serie, die ebenfalls schon bei den größeren Sendern rauf- und runter gezeigt wurde. Trotzdem lief es auch hier erneut prächtig: Von anfänglich 2,2 Prozent steigerte sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf herausragende 7,6 Prozent nach 23 Uhr.

Gut sah es auch für den Disney Channel aus, der Abends alte Sitcoms wiederholte. "Hör mal wer da hämmert" startete um 20:15 Uhr mit 0,9 Prozent Marktanteil steigerte sich aber zwischen 21:09 Und 22:10 Uhr auf starke 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Immer wieder Jim" knüpfte danach an diesen Wert an und pendelte im weiteren Verlauf des Abends zwischen 1,3 und 3,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV