Als ganz großer Überflieger erweist sich "Deutschland sucht den Superstar" auch nach der Rückkehr von Jury-Chef Dieter Bohlen nicht mehr. Allerdings haben sich die Quoten der RTL-Castingshow inzwischen stabilisiert - und liegen in der klassischen Zielgruppe weiterhin im klar zweistelligen Bereich. Am Mittwoch sortierte sich "DSDS" zwar hinter dem DFB-Pokal im ZDF, ließ mit 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sowie 12,0 Prozent Marktanteil aber zumindest die private Konkurrenz hinter sich.

In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, auf die man in Köln inzwischen ganz offiziell blickt, waren dagegen nur 11,1 Prozent für die "Superstar"-Suche drin. Insgesamt schalteten 2,17 Millionen Personen ein, die für 8,3 Prozent Marktanteil sorgten. Im weiteren Verlauf des Abends lief es für RTL zudem nur mäßig: So fiel "RTL Direkt" um 22:15 Uhr auf 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück, ehe "Stern TV" sogar nur 8,5 Prozent verzeichnete. Erst mit dem "Nachtjournal" war schließlich noch einmal ein zweistelliger Wert in der Zielgruppe drin.

Mit gemischten Gefühlen dürfte man derweil auch bei ProSieben auf die Primetime blicken: Während sich "TV total" zunächst mit 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,4 Prozent Marktantei bei den 14- bis 49-Jährigen gut schlug, sackte "Zervakis & Opdenhövel. Live" danach auf 4,3 Prozent ab. Für "Jenke. Crime." waren um 22:15 Uhr schließlich sogar gerade mal noch 1,7 Prozent drin. ProSieben lag damit zu diesem Zeitpunkt noch hinter Nitro, wo "Werner - Beinhart" ab 21:45 Uhr auf 3,2 Prozent kam, ehe "Werner - Das muss kesseln" später am späten Abend sogar herausragende 7,6 Prozent bei dem Spartensender erzielte.

In Sat.1 wiederum enttäuschte "Promis backen privat" nach 23 Uhr mit nur 4,4 Prozent Marktanteil, nachdem "Das große Promibacken" zuvor kurz vor dem Finale auf 7,7 Prozent kam. Insgesamt schalteten 1,64 Millionen Menschen ein. Kabel Eins brachte es mit dem Spielfilm "Man of Steel" indes auf 5,2 Prozent und lag damit auf Augenhöhe mit Vox, wo sich "Bones" erst nach 23 Uhr noch über sieben Prozent steigerte. Die RTLzwei-"Retourenjäger" erzielten nur 4,1 Prozent, bevor "Die Schnäppchenhäuser Spezial" ab 22:24 Uhr auf desolate 1,8 Prozent zurückfielen.

Wenig zu holen gab's für RTLzwei zudem am Vorabend, wo die letzte Folge von "Music Drive In" mit 1,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erneut versagte. Lediglich 180.000 Personen fanden Gefallen an dem neuen Format, das nun vorzeitig abgesetzt wird. Auch "Köln 50667" tat sich danach mit 190.000 Fans sowie 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe wieder schwer.

