Dass der Samstagabend dank "Wer weiß denn sowas XXL" für Das Erste sehr gut verlief, haben wir an dieser Stelle schon beschrieben. Doch dass Das Erste mit Tagesmarktanteilen von 21,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 14,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen die Konkurrenz auch über den gesamten Tag betrachtet deutlich abhängte, ist vor allem dem Sport zu verdanken.

Da wären zum Einen die ausgedehnten Wintersport-Übertragungen, die sich vom Morgen bis in den Vorabend erstreckten und durchweg starke Quoten bei Jung und Alt erzielten. Am Vormittag etwa lockte schon die Übertragung vom Slalom der Frauen bei der Alpinen Ski-WM 2,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirm, was die Marktanteile auf 23 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen ließ. Über drei Millionen Menschen erreichte die Übertraghung vom Skispringen am Vorabend.

Doch vor allem waren es natürlich einmal mehr die Bilder vom Biathlon, die Reichweite und Marktanteile nach oben trieben. Die 4 x 7,5 km Staffel der Männer verfolgten ab 11:43 Uhr im Schnitt 3,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was für herausragende 37,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 26,5 Prozent erzielt. Als am Nachmittag die Frauen an der Reihe waren, sahen im Schnitt sogar 4,53 Millionen Fans zu, die Marktanteile lagen hier aufgrund der etwas stärkeren Konkurrenz zwar etwas niedriger, mit 30,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 19,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber auch hier auf einem sehr guten Niveau.

Die Biathletinnen erreichten sogar eine höhere Reichweite als am Vorabend die Fußballer - doch auch die Bundesliga-"Sportschau" präsentierte sich am Samstag in Bestform: 4,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier im Schnitt zu - so viele wie noch bei keiner anderen Ausgabe in dieser Saison. Die Marktanteile beliefen sich auf 20,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 16,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Am Nachmittag hatten bereits 1,29 Millionen Menschen die Sky-Liveübertragungen verfolgt, womit der Pay-TV-Anbieter ab 15:30 Uhr einen Marktanteil von 8,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 17,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. Das sogenannte "Topspiel der Woche" am Vorabend sahen sich 0,66 Millionen FußballFans an, was für Marktanteile von 2,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen reichte.

Noch mehr Live-Fußball gab's am Abend dann bei Sport1, wo die Zweitliga-Partie zwischen Rostock und Darmstadt gezeigt wurde. Im Schnitt sahen sich 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Partie an, der Marktanteil lag sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen bei 1,0 Prozent - und damit etwas unter dem Üblichen. Bei Sky hatten gleichzeitig rund 160.000 die Partie gesehen. Bei den 14- bis 49-Jährigen war Sky mit 1,7 Prozent Marktanteil sogar deutlich erfolgreicher als die Free-TV-Übertragung. Die Zweitliga-Konferenz am frühen Nachmittag zählte bei Sky 0,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und erreichte damit Marktanteile von 2,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV