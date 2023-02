In der Chefetage von Sat.1 dürfte die Spannung steigen. Am Montag läuft die erste Folge der Nachmittagssendung "Volles Haus". Mit Blick auf die Quoten am Sonntag lässt sich indes feststellen, dass die Zahl der Sendungen, die wirklich gut abschnitten, eher rar gesät war. Darunter befindet sich unter anderem das nun im zweiten Jahr "Leben leicht gemacht" heißende "The Biggest Loser", das von zweistelligen Zielgruppen-Quoten aber weiterhin entfernt war. Ab kurz nach 17 Uhr kam die Abspeckshow auf 9,3 Prozent – direkt zuvor hatte eine "Harry Potter"-Wiederholung noch für drei Zehntel mehr gesorgt. Zusammen mit den Hauptnachrichten des Senders um 19:55 Uhr (8,6%) waren dies die besseren Zahlen am Sonntag.

Mit weniger als fünf Prozent taten sich vormittags und mittags das "Frühstücksfernsehen" und eine "Mein Mann kann"-Wiederholung schwer, der Primetimefilm "Wonder Woman" kam nicht über 6,4 Prozent bei den Umworbenen hinaus. Für Sat.1 war es die schwächste Sonntagsfilm-Quote seit fast drei Monaten. Mit nur 6,7 Prozent Tagesmarktanteil (14-49) fiel die Senderbilanz am Sonntag nicht übermäßig rosig aus. RTLzwei kam auf 3,7 Prozent Tagesmarktanteil, was nicht zuletzt daran lag, dass die Primetimefilme nicht zündeten.

Sowohl "Bad Neighbors 2" als auch "Ted 2" landeten mit 2,5 und 2,2 Prozent sehr deutlich unter dem Senderschnitt. Besser machten es da schon die vorabendlichen Magazine: 4,7 und 5,7 Prozent heimsten "Mein neuer Alter" und "Grip" ein. Halbwegs passabel, aber mit Luft nach oben, präsentierten sich die Kabel-Eins-"Trucker Babes" zur Primetime. Eine weitere Episode der Sendung kam diesmal auf 4,2 Prozent bei den klassisch Umworbenen.

Zufrieden sein kann derweil RTL: Dort sorgte der Primetime-Film "Jurassic World: Das gefallene Königreich" für nette 11,6 Prozent und somit den besten Marktanteil in der halbwegs relevanten Sendezeit am Sonntag. 2,44 Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein. Das um 22:40 Uhr gestartete "stern TV am Sonntag" hielt nicht mit; die Quoten sanken auf 7,7 Prozent. Die in "Wau" ab 15 Uhr gezeigten Hunde lockten indes nur 6,1 Prozent der kommerziell wichtigen Leute an - da wäre mehr drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV