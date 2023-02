Acht Tage ist es her, da markierte die Vox-Primetime-Show "First Dates Hotel" mit mehr als zwölf Prozent bei den Umworbenen (vorläufige Daten) das mit Abstand beste Ergebnis ihrer Historie. Daran knüpfte die Produktion in dieser Woche nun nicht mehr an, dennoch blieben die Marktanteile weit überdurchschnittlich. Neun Prozent wurden nun gemessen – immerhin aber das bisher niedrigste Ergebnis der Runde. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,09 Millionen. Mit Blick auf die klassische Zielgruppe ließ Vox dennoch zahlreiche andere große Privatsender hinter sich – unter anderem Sat.1, wo sich "99" diesmal sehr schwer tat.

Stark lief "Alarm für Cobra 11" bei Nitro mit im Schnitt bis zu 550.000 Zusehenden. Drei Prozent in der Zielgruppe erreichte die 20:15-Uhr-Folge, später am Abend waren über vier, nachts dann sogar knapp sechs Prozent drin.

