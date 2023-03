Die Helden des Eurodance heißen Captain Jack, DJ Bobo, Snap, Dr. Alban, Haddaway, Culture Beat, Mr. President und La Bouche. Und weil die Eurodance-Musik inzwischen rund 30 Jahre alt ist, hat sich Vox am Samstagabend mit einer XXL-Doku damit beschäftigt. "Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance" erzielte dabei auch recht ansehnliche Quoten: 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zwischen 20:15 und 00:50 Uhr im Schnitt zu, 380.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dort reichte es dann auch zu einem guten Marktanteil in Höhe von 7,9 Prozent.

Ebenfalls zufrieden sein kann man bei Sat.1: Der zweite Teil von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" erreichte dort zur besten Sendezeit 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 11,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen musste man sich in der Primetime nur RTL und dem Ersten geschlagen geben. Mit dem Special "Phantastische Harry Potter Momente" kam Sat.1 im Anschluss an den Film ebenfalls noch auf gute 8,7 Prozent.

Am Ende erreichten Vox und Sat.1 einen Tagesmarktanteil in Höhe von jeweils 6,7 Prozent. Das lag auch daran, dass die Daytime der beiden Sender spürbar schwächer war als das Programm nach 20:15 Uhr. Mit dem Endergebnis landeten sie aber immerhin noch vor ProSieben, das am Samstag nur auf 6,1 Prozent kam. Hier war es auch die Primetime, die schwächelte: Mit der Rankingshow "Darüber… die Welt" waren zur besten Sendezeit nur 7,3 Prozent Marktanteil drin. Und auch die Sitcoms in der Daytime liefen meist ziemlich schwach, ProSieben kam am Samstag jedenfalls zu keiner Zeit auf einen zweistelligen Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV