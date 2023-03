© Comedy Central

Mit diesen Quoten wurde Comedy Central am Samstag weit nach vorne in dem Ranking der besten Nischensender gespült. Besser unterwegs war nur Sky, das mit der Bundesliga einmal mehr viele Menschen erreichte und so am Ende einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,3 Prozent erzielte. Am Nachmittag erreichte man mit der Konferenz und den Einzelspielen 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, beim Gesamtpublikum kam Sky so auf 8,4 Prozent. Noch deutlich besser lief es beim jungen Publikum: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 15,1 Prozent gemessen.

Besser als sonst lief es bei Sky außerdem für das Topspiel am Abend. Das lag wohl vor allem daran, dass die Bayern hier im Spiel gegen Stuttgart zu sehen waren. Mit einer Reichweite in Höhe von 1,21 Millionen lag das Match jedenfalls deutlich über dem Saison-Schnitt, der recht deutlich unter 1 Million liegt. Der Marktanteil in der Zielgruppe fiel mit 11,0 Prozent zudem um mehr als 2 Prozentpunkte höher aus als üblich.

Überhaupt nicht rund lief es am Samstag dagegen für RTLzwei. In der Primetime blieb der Bollywood-Film "In guten wie in schweren Tagen" bei schlechten 2,1 Prozent Marktanteil hängen, nur 370.000 Menschen sahen hier zu. Aber auch "Der Trödeltrupp" erreichte am Vorabend nur 2,7 Prozent, etliche "Schnäppchenhäuser"-Folgen schwankten zuvor zwischen 2,3 und 5,0 Prozent. Am Ende fiel der Tagesmarktanteil mit 2,9 Prozent ziemlich überschaubar aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV