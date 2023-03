am 11.03.2023 - 11:02 Uhr

Dr. Oetker hat auch an diesem Freitag wieder sehr erfolgreich im Umfeld von "Let's Dance" geworben. Obwohl das Unternehmen gerade mal 20 Spots für seine Tiefkühlpizza "Die Ofenfrische" schaltete, brachte es Dr. Oetker auf eine Reichweite von 63,58 XRP, wie AdScanner ermittelt hat. Hilfreich war dabei vor allem das Sponsoring der RTL-Tanzshow.

Insgesamt entfielen knapp die Hälfte der "Ofenfrische"-Spots auf Buchungen bei RTL, ganz vereinzelt wurde aber auch im Ersten sowie bei Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe geworben. Wie sehr das "Let's Dance"-Umfeld die Reichweite beflügelte, zeigt die Tatsache, dass nahzu 80 Prozent des XRP über die Werbung bei RTL eingefahren wurde.

© AdScanner

Doch auch abseits von Dr. Oetker fällt auf, dass viele Unternehmen, die es in die Reichweiten-Charts von AdScanner schafften, deutlich weniger als 100 Spots schalteten. Die "Aktion Mensch" kam beispielsweise mit 81 Ausstrahlungen auf 75,78 XRP und musste sich damit nur C&A geschlagen geben. Segmüller und Penny warben jeweils nur etwa 50 Mal, schafften es aber ebenfalls in die Top 10.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.