am 12.03.2023 - 09:05 Uhr

Im März 2020, als Corona gerade für große Verunsicherung sorgte, geriet die erste Staffel von "Unsere wunderbaren Jahre" für Das Erste aus Quotensicht zu einem schönen Erfolg. Im Schnitt erreichten die sechs in Doppelfolgen gezeigten Episoden bei der linearen Ausstrahlung damals (ohne zeitversetzte Nutzung) 6,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach drei Jahren startete am Samstagabend nun die zweite Staffel - konnte aus Quotensicht aber nicht an diesen Erfolg anknüpfen.

So verfolgten am Samstagabend im Schnitt nur 3,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Folge der neuen Staffel - schon das war also eine Halbierung der Reichweite von vor drei Jahren. Doch es kam noch bitterer: Auch von denen, die eingeschaltet hatten, waren viele offensichtlich nicht überzeugt. Zur zweiten Folge ab 21 Uhr ging die Reichweite noch deutlich auf 2,38 Millionen zurück.

Hatte es anfangs zumindest noch für solide Marktanteile von 11,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gereicht, so musste sich die zweite Folge mit nur 9,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben. Wie üblich gilt natürlich auch bei diesem seriellen Projekt, dass es auch die Abrufe in der Mediathek, wo die Folgen schon eine Woche vorher veröffentlicht wurden, zu berücksichtigen sind. Hierzu liegen bislang keine Daten vor - die Lücke zur ersten Staffel werden sie aber sicher nicht ansatzweise schließen können.

Glücklicher dürfte man mit seiner Fiction-Programmierung am Samstag bei Sat.1 sein, wo der Film "Shazam!" gute 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt ein. RTLzwei erreichte mit "Die neuen Pforten" mit 5,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe ebenfalls einen klar über dem Senderschnitt liegenden Marktanteil. Kabel Eins tat sich mit "9-1-1 Notruf L.A." und "Navy CIS: L.A." bis 23:15 Uhr mit Marktanteilen zwischen 2,7 und 3,0 Prozent sehr schwer, steigerte sich danach aber plötzlich auf Werte über 5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV