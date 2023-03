am 12.03.2023 - 09:28 Uhr

Der Derby-Tag in der Fußball-Bundesliga bescherte Sky einen hervorragenden Samstag. Das ging schon am Nachmittag los, als die Konferenz inklusive der Einzelspiele wie dem bayerischen Derby zwischen Augsburg und dem FC Bayern im Schnitt 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Die Marktanteile fielen mit 11,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 20,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hervorragend aus.

Ab 18:30 Uhr verfolgten dann im Schnitt 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Revierderby zwischen Schalke und dem BVB im Bezahlfernsehen, das bescherte Sky schon beim Gesamtpublikum einen hervorragenden Marktanteil von 6,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg der Marktanteil sogar auf 12,9 Prozent an. Das war der höchste Wert in dieser Saison für ein Vorabend-Spiel ohne Beteiligung der Bayern.

Sky konnte am Samstagvorbend in der Altersgruppe 14-49 sogar die gleichzeitig laufende "Sportschau" im Ersten hinter sich lassen. 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährigen schalteten Sky ein, die "Sportschau" zählte 0,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersgruppe, was einem Marktanteil von 12,5 Prozent entsprach. Die Gesamt-Reichweite lag mit 3,83 Millionen allerdings trotzdem auf einem ganz anderen Niveau als bei Sky. Der Marktanteil der "Sportschau" belief sich hier auf 18,2 Prozent.

Vom Revierderby profitierte spät am Abend auch das ZDF, das im "Aktuellen Sportstudio" ab 23:30 Uhr die ersten Bilder im frei empfangbaren Fernsehen zeigen konnte. Trotz der später als gewohnten Startzeit lag die Reichweite mit 1,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern so hoch wie seit Mitte November nicht mehr. Die Marktanteile beliefen sich auf 16,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 13,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Tagsüber liefen auch die ausgedehnten Wintersport-Übertragungen wieder gut - allen voran war dabei natürlich wieder Biathlon gefragt. Sowohl die Frauen als auch die Männer erreichten um die 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile stiegen am frühen Nachmittag auf 27,1 Prozent, ab 16:30 Uhr bei den Männern wurden noch 22,2 Prozent erzielt.

