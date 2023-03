am 12.03.2023 - 10:46 Uhr

Nach einem Peak in der Adventszeit hat sich Henkel mit Werbung für seine Marke Taft bislang zurückgehalten, seit Anfang der Woche läuft nun aber wieder eine TV-Kampagne für "Taft X Gliss". Nachdem sie zunächst noch auf kleiner Flamme begonnen hatte, wurde der Werbedruck zum Wochenende hin nun deutlich hochgefahren. Am Samstag etwa liefen nun 88 Spots, die laut AdScanner eine Bruttoreichweite von rund 58 XRP einsammelten.

Von den Werbeinvestitionen hat dabei vor allem die Ad Alliance profitiert: Über die Hälfte aller Spots waren bei Sendern der RTL-Gruppe geschaltet, daneben wurde auch RTLzwei überdurchschnittlich stark belegt. Knapp 70 Prozent der erreichten Brutto-Reichweite entfiel dabei auf die Sender der Ad Alliance. Auf ProSieben und Sat.1 lief hingegen gar kein "Taft"-Spot, nur kleinere Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe wurden mit einzelnen Schaltungen bedacht.

© AdScanner

Ansonsten zeigt sich Samstags das übliche Bild: Tipico und Krombacher erreichen durch ihre Sponsorings der Fußball-Übertragungen wie gewohnt hohe Brutto-Reichweiten. C&A führte seine große Kampagne der letzten Tage unverändert fort.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.