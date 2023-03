"Kitchen Impossible" kann derzeit nicht an frühere Spitzen-Quoten anknüpfen. Nachdem die Vox-Show mit Tim Mälzer in der Vorwoche in Konkurrenz zum Münster-"Tatort" einige Federn lassen musste, setzte diesmal keine Erholung ein. Im Gegenteil: In der Zielgruppe ging der Marktanteil, gemessen an den vorläufig gewichteten Zahlen, sogar um weitere 0,6 Prozentpunkte zurück. Mit einem Marktanteil von 8,2 Prozent lag "Kitchen Impossible" zwar gut im Rennen, musste sich aber zugleich mit dem schwächsten Wert seit mehr als drei Jahren zufriedengeben.

Insgesamt wollten im Schnitt 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die neue Folge sehen - deutlich weniger als "Ab ins Beet!", das sich am Vorabend mit durchschnittlich 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zurückmeldete. Hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe übrigens bei 8,0 Prozent, nachdem "Die Urlauber" im Vorfeld nicht über 6,2 Prozent hinauskamen. Besser lief es hingegen für die Sat.1-Abspeckshow "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser", die im Vorabendprogramm mit 9,3 Prozent Marktanteil überzeugte.

In der Primetime tat sich Sat.1 derweil ein ganzes Stück schwerer und kam mit dem Spielfilm "Black Panther" auf 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Es" blieb danach bei nur 5,5 Prozent hängen. Im Film-Duell hatte RTL somit klar die Nase vorn: Dort überzeugte "Greenland" mit 2,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - womit sich der Sender in der Zielgruppe hinter dem "Tatort" und "Wer stiehlt mir die Show?" einreihte. Für "Stern TV am Sonntag" waren anschließend noch 9,8 Prozent drin.

Erneut schwach performten die "Trucker Babes", die es bei Kabel Eins auf lediglich 3,1 Prozent Marktanteil brachten. Immerhin: "Abenteuer Leben am Sonntag" steigerte sich später am Abend noch auf 5,7 Prozent. RTLzwei blieb indes gar durchweg schwach und kam mit der Komödie "All Inclusive" um 20:15 Uhr auf gerade mal 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 2,7 Prozent in der Zielgruppe. Anschließend enttäuschten auch "Die Hochzeits-Crasher" mit nur 2,6 Prozent.

