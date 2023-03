ZDFneo hat sich am Sonntag mit der Serie "Riding in Darkness" schwer getan und zum Start in die Primetime im Schnitt gerade mal 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Eine weitere Folge kam anschließend auf 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Dazu kommt, dass junges Publikum mit den beiden Folgen kaum zu gewinnen war: Mit Marktanteilen von 0,2 und 0,4 Prozent lief es für "Riding in Darkness" nämlich auch bei den 14- bis 49-Jährigen sehr überschaubar.

Danach wurde es erst langsam besser: Nachdem sich das "ZDF Magazin Royale" nur minimal auf 0,5 Prozent steigerte, sorgte schließlich Mai Thi Nguyen-Kim für einen echten Aufschwung. Ihre Wissenschaftsshow "Maithink X" war mit einem Marktanteil von 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen so gefragt wie seit einigen Wochen nicht mehr. Insgesamt schalteten um 22:15 Uhr im Schnitt 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, ehe die Wiederholung der "heute-show" danach noch 230.000 Menschen bei ZDFneo hielt.

Sehr überzeugend lief es am späten Abend zudem für den ARD-Spartensender One, der mit der "Tatort"-Wiederholung ab 21:45 Uhr gar auf 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam, die beim Gesamtpublikum weit überdurchschnittlichen 2,6 Prozent Marktanteil entsprachen. Stärkster Spartensender des Abends war allerdings Nitro, wo die "CSI"-Wiederholungen auf bis zu 690.000 Menschen kamen und den Marktanteil in der Zielgruppe am späten Abend auf bis zu 4,2 Prozent trieben.

Beachtliche Reichweiten gab es darüber hinaus auch für Sat.1 Gold, wo den ganzen Tag über nur Richter und Ermittler das Sagen hatten. Schon am Nachmittag erreichte "Richter Alexander Hold" bis zu 600.000 Zuschauerinnen, am Vorabend wollten gar 770.000 Personen eine alte Folge von "K11 - Kommissare im Einsatz" sehen. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent lag Sat.1 Gold schließlich beim Gesamtpublikum nur einen halben Prozentpunkt hinter Kabel Eins - und landete sogar noch vor RTLzwei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV