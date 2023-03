7,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich am Montagabend den Krimi "Unter anderen Umständen - Dämonen" an - noch etwas mehr als in der vergangenen Woche die lineare Ausstrahlung der ersten beiden Folgen von "Der Schwarm" gesehen hatten. Das ZDF dominierte damit den Montagabend nach Belieben, die zweitmeistgesehene Primetime-Sendung "Wer wird Millionär?" erreichte mit 3,25 Millionen eine nicht mal halb so hohe Reichweite.

Etwa jeder Vierte, der am Montagabend zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr vor dem Fernseher saß, hatte das ZDF eingeschaltet, der Marktanteil belief sich auf 25,4 Prozent. In der jüngeren Altersgruppe 14-49 tat sich die ZDF-Reihe erwartungsgemäß deutlich schwerer, mit 9,0 Prozent Marktanteil lag sie aber auch hier recht klar über dem ZDF-Senderschnitt. Nach dem "heute-journal", das 4,19 Millionen Personen verfolgten, kam der Film "Angel has fallen" am späteren Abend mit 2,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auch noch auf starke Marktanteile von 15,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das Erste hatte dem aus Quotensicht nur wenig entgegenzusetzen. Die zweite Folge des Doku-Vierteilers "Unsere Meere" verlor im Vergleich zur Vorwoche noch etwas an Reichweite. 2,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier gezählt, was 8,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Darunter war aber ein für öffentlich-rechtliche Verhältnisse recht hoher Anteil an Jüngeren, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 7,7 Prozent beinahe ebenso hoch aus.

"Hart aber fair" musste sich anschließend mit im Schnitt nur 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zufrieden geben - ein neuer Tiefstwert seit Louis Klamroth Anfang des Jahres die Moderation übernommen hat. Mehr als 6,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren mit dem Thema "Die neue Macht der Arbeitnehmer: Mehr Geld für weniger Arbeit" nicht zu holen, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,6 Prozent Marktanteil erzielt. Die "Tagesthemen" hatten es im Anschluss daher auch nicht leicht. Mit im Schnitt 1,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verloren die "Tagesthemen" das Info-Duell mit "RTL direkt", das 2,78 Millionen Menschen verfolgten, deutlich - das RTL-Format profitierte aber natürlich davon, dass die Sendung inmitten von "Wer wird Millionär?" zu sehen war.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV