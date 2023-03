Schon Anfang März sah es für "ZDFbesseresser" richtig gut aus, damals beschäftige man sich zur besten Sendezeit mit den Tricks von Süßwarenhersteller. Nun nahm TV-Koch Sebastian Lege Asia-Restaurants unter die Lupe und erzielte damit ebenfalls hervorragende Quoten. Exakt vier Millionen Menschen schalteten auf dem Sendeplatz ein, auf dem "ZDFzeit" sonst normalerweise auf nur rund zweieinhalb Millionen kommt. Kein anderes Format hatte am Dienstag in der Primetime mehr Zuschauende, der Marktanteil lag bei starken 14,9 Prozent.

Und auch beim jungen Publikum machte "ZDFbesseresser" eine gute Figur und holte sich den Primetime-Sieg: 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 16,0 Prozent. Von dem starken Vorlauf profitierte im Anschluss auch "Frontal", das mit 10,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum deutlich besser performte als üblich. 2,59 Millionen Gesamtzuschauer sorgten für 10,2 Prozent.

Im Ersten erreichte "Tage, die es nicht gab" eine Reichweite von 2,57 Millionen, gegenüber der Vorwoche konnte sich die Serie damit wieder leicht steigern. Damals hatte man mit "Der Schwarm" aber auch besonders starke Serienkonkurrenz im Gegenprogramm. Der Marktanteil blieb an diesem Dienstag mit 9,6 Prozent jedoch erneut einstellig, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nur 4,8 Prozent gemessen. "In aller Freundschaft" steigerte sich danach auf 3,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 15,3 und 8,3 Prozent Marktanteil. "Report München" verzeichnete ab 21:50 Uhr mit 2,86 Millionen immerhin die höchste Reichweite seit September 2022.

Und noch ein kurzer Blick zu ZDFneo, wo die Comedyserie "Like a Loser" zu wenig gemacht hat aus dem starken Vorlauf von "München Mord". Der Krimi unterhielt zur besten Sendezeit 1,66 Millionen Zuschauende und kam so auf 6,3 Prozent Marktanteil. Die zwei ersten Folgen "Like a Loser" erreichten danach 360.000 und 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren nur jeweils 1,6 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Ergebnis angesichts von je 0,4 Prozent noch enttäuschender. Ohnehin ist es aber wichtiger, wie die Comedyserie in der Mediathek abschneidet - hierzu hat das ZDF bislang aber noch keine Zahlen veröffentlicht.

