Bei der Premiere des Krimis "Einsatz in den Alpen" sahen vor ziemlich genau einem Jahr 1,64 Millionen Menschen zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei schwachen 5,7 Prozent. An diesem Dienstag hat RTL den Krimi noch einmal wiederholt und siehe da - beide Werte konnten übertroffen werden. Besonders erstaunlich: Die Gesamtreichweite kletterte spürbar auf nun 1,94 Millionen. Dadurch lag der Marktanteil insgesamt bei immerhin 8,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel die Reichweite zwar etwas geringer aus als bei der Erstausstrahlung, dafür stieg der Marktanteil auf 6,7 Prozent.

Nüchtern betrachtet sind die Quoten vor allem beim jungen Publikum für RTL natürlich eine Enttäuschung. Dass es insgesamt aber sogar besser lief als bei der TV-Premiere, ist eine spannende Erkenntnis. Im weiteren Verlauf des Abends hatte RTL dann aber auch kein Quotenglück mehr: "RTL Direkt" blieb bei 1,16 Millionen Gesamtzuschauern hängen und holte nur 7,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. "Extra" kam danach auf 740.000 und 5,5 Prozent. Das kurzfristig eingeschobene "RTL Aktuell Spezial" zum Tod eines 12-jährigen Mädchen erreichte zu Beginn der Primetime dagegen noch 2,96 Millionen Menschen - und ist vielleicht ein Grund dafür, weshalb die Krimi-Wiederholung im Anschluss besser performte als bei der Erstausstrahlung. Die News-Sendung kam damit übrigens auf 13,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Nichts zu lachen in der Primetime hatte ProSieben. "Mission: Job Unknown" erreichte lediglich 440.000 Menschen und damit so wenige wie noch nie seit dem Start. Auch der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe markierte mit 5,2 Prozent einen Tiefpunkt. "Late Night Berlin" kletterte danach nur unwesentlich auf 5,7 Prozent, 300.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Show mit Klaas Heufer-Umlauf an.

In Sat.1 startete derweil "Navy CIS: Hawaii" in die zweite Staffel, aber auch mit der Premiere konnte der Sender keine Bäume ausreißen. 1,39 Millionen Menschen waren mit dabei, aber nur 370.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das entsprach 6,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Eine "Navy CIS"-Wiederholung kam danach noch auf 5,9 Prozent, ehe zwei Ausgaben von "Bull" 4,7 und 6,2 Prozent erreichten. Am Vorabend lief es Sat.1 derweil noch viel schlechter: "Volles Haus" holte am Dienstag lediglich 2,7 Prozent, während "Die perfekte Minute" bei 2,5 Prozent hängen blieb.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV