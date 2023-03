Mit der neuen Show "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" gelang Sat.1 am Mittwochabend zwar kein überragender, aber doch ein zumindest grundsolider Einstand: Im Schnitt verfolgten 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Folge des neuen Formats, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 5,8 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 7,5 Prozent, in der Zielgruppe 14-59, die Sat.1 als seine "Relevanz-Zielgruppe" betrachtet, wurden 7,4 Prozent erzielt.

Damit lag das Format deutlich über dem Sat.1-Senderschnitt, der allerdings deutlich darunter leidet, dass am Vorabend aktuell gar nichts gelingen will. "Volles Haus" erreichte mit Folge 13 zwischen 16 und 19 Uhr im Schnitt noch rund 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - ein neuer Tiefstwert für das Format. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 1,6 Prozent ebenso niedrig wie schon am vergangenen Freitag. Der Wochenschnitt liegt aktuell bei 2,4 Prozent.

Und auch "Die perfekte Minute" tut sich am Vorabend weiterhin ungemein schwer. Am Mittwoch verfolgten im Schnitt 430.000 Menschen die Sendung, auch das war der bislang niedrigste Wert. Die Marktanteile lagen mit 1,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls weit unter dem Soll. Ein zweistelliger Marktanteil in der Zielgruppe 14-49 gelang bei Sat.1 am Mittwoch nur dem "Frühstücksfernsehen", das mit 20,7 Prozent Marktanteil weiter ein Fels in der Brandung bleibt - und morgens übrigens im Schnitt mehr als doppelt so viele Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte wie "Volles Haus" am Nachmittag und Vorabend.

Zurück in die Primetime, wo auch das ZDF mit einer Unterhaltungsshow punkten wollte. "Da kommst du nie drauf" bescherte dem ZDF die Marktführung beim Gesamtpublikum, wofür allerdings auch schon 3,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer reichten, weil die zweite Staffel von "Unsere wunderbaren Jahre" nach dem schwachen Einstand am Samstag auch am Mittwoch nicht überzeugen konnte. 2,57 Millionen Menschen sahen da ab 20:15 Uhr zu, eine weitere Folge ab 21 Uhr erreichte noch 2,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile der ARD-Serie lagen bei zunächst 9,9 und dann 8,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Die ZDF-Show erzielte einen Gesamt-Marktanteil von 12,8 Prozent, lag in der Altersgruppe 14-49 mit 6,0 Prozent Marktanteil aber klar hinter Pilawa in Sat.1.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV