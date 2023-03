Schon in den vergangenen Wochen war die Neuauflage der US-Serie "CSI: Vegas" bei Vox sehr beliebt und lag über dem Senderschnitt. Und auch in dieser Woche bescherte sie Vox wieder gute Quoten: Zwei in der Primetime gezeigte Folgen erreichten 7,2 und 7,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dafür reichten Reichweiten von 410.000 und 440.000. Insgesamt sahen 1,42 bzw. 1,36 Millionen Menschen zu.

Den Abend für Vox abgerundet haben dann später noch zwei "Bones"-Wiederholungen, die sich auf 8,2 und 8,8 Prozent steigerten. Aber auch am Vorabend hatte der Privatsender Erfolg: Das bereits seit Wochen starke "Perfekte Dinner" trumpfte auch am Mittwoch mit sehr guten 9,3 Prozent Marktanteil auf, 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier mit dabei. "Zwischen Tüll und Tränen" und "First Dates" erreichten 8,0 und 6,1 Prozent.

Am Ende konnte sich Vox über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,5 Prozent freuen - und damit Platz zwei im Ranking der TV-Sender. Nur RTL war noch erfolgreicher. Überhaupt nicht rund lief es dagegen für RTLzwei, das am Mittwoch nur auf 4,2 Prozent kam und damit das Schlusslicht der acht großen Vollprogramme war. Der Wert ist auch deshalb so erstaunlich, weil zwei Folgen der "Wollnys" in der Primetime eigentlich mit 5,6 und 5,8 Prozent zu überzeugen wussten. Doch es ist vor allem die Zeit vor 20:15 Uhr, die dem Sender Sorgen bereitete.

Das kurz vor dem Relaunch stehende "Köln 50667" erreichte nur noch 170.000 Zuschauende und war in der Zielgruppe lediglich zu schlechten 1,8 Prozent Marktanteil gut. "Berlin - Tag & Nacht" steigerte sich danach zwar, blieb mit 3,3 Prozent aber dennoch im roten Bereich hängen. Am späteren Nachmittag versagten zudem zwei Folgen der "Südklinik am Ring" mit 1,6 und 2,5 Prozent.

Besser machte es da schon Kabel Eins, das mit dem Film "Die Tribute von Panem - Mockingjay 2" 850.000 Menschen vor den TV-Geräten versammelte. Bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das 6,4 Prozent. "Transformers: Ära des Untergangs" kam danach sogar noch auf 8,1 Prozent. Am Vorabend war es unterdessen wieder "Mein Lokal, Dein Lokal", das angesichts von 6,7 Prozent punktete. Und so lag der Tagesmarktanteil von Kabel Eins am Mittwoch bei 6,1 Prozent - und damit noch vor dem von Sat.1, das auf 6,0 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV