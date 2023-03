Im Rahmen von "Germany’s Next Topmodel" ist es eine schöne Tradition: In einer Folge werden einige der Teilnehmerinnen umgestylt, was naturgemäß für viel Drama sorgt. So war es auch bei der jüngsten Folge am Donnerstag - und erneut konnte ProSieben damit richtig gute Quoten verzeichnen. 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, keine andere Sendung hatte am Donnerstag in dieser Altersklasse eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei 21,5 Prozent, besser lief es für die Show in diesem Jahr noch nie.

Und auch insgesamt erreichte das Umstyling einen Staffelrekord: 1,97 Millionen Menschen waren ab drei Jahren mit dabei, was zu 8,6 Prozent Marktanteil führte. Auch wenn die Quoten stark sind: Anhand der Umstyling-Ausgabe lässt sich ziemlich gut ablesen, dass sich die Reichweiten der ProSieben-Show weiter im Sinkflug befinden. Erst vor zwei Wochen setzte es die niedrigste "GNTM"-Reichweite aller Zeiten. Und im vergangenen Jahr erreichte das Umstyling rund 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mehr. 2021 sahen 2,88 Millionen Personen das Umstyling, zwei Millionen aus der klassischen Zielgruppe. Es sind also vor allem die 14- bis 49-Jährigen, die ProSieben hier regelrecht wegbrechen.

In der klassischen Zielgruppe konnte sich ProSieben am Donnerstag aber wie bereits schon erwähnt gegen alle anderen Sender durchsetzen. Das trifft auch auf RTL zu, das gegen die Modelsuche auf eine Fußball-Übertragung setzte. Das Europa-League-Match zwischen Union Berlin und Union Saint-Gilloise erreichte in Halbzeit eins 2,32 Millionen Menschen, davon waren aber nur 660.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 10,4 Prozent. In Halbzeit zwei stieg die Reichweite auf 2,53 Millionen und auch der Marktanteil kletterte etwas auf immerhin 12,8 Prozent.

Bei RTL wird man mit diesen Zahlen sehr gut leben können. Sie waren auch ein wichtiger Faktor in der Tatsache, dass man am Ende auf einen zweistelligen Tagesmarktanteil kam - auch wenn das nur ziemlich knapp gelang. RTL schaffte am Donnerstag 10,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit musste man sich nur ProSieben geschlagen geben, das dank "Germany’s Next Topmodel" 12,7 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV