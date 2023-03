Mit mehr als 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und 7,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist "Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" vor einer Woche richtig stark gestartet. Eine Woche später musste Peter Giesel kleinere Brötchen backen: 770.000 Menschen schalteten die neue Ausgabe der Sendung ein, davon waren 320.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe betrug 5,3 Prozent.

Peter Giesel liegt damit auch weiterhin recht deutlich über dem Senderschnitt. Das "K1 Magazin" kam im Anschluss nur noch auf 4,4 Prozent Marktanteil - und genau so hoch fiel am Ende auch der Tagesmarktanteil von Kabel Eins aus. Damit lag man nur knapp hinter Sat.1, das nicht über 4,8 Prozent hinauskam. In der Primetime landete der vermeintlich große Bruder sogar hinter Kabel Eins: Der zuletzt aufgrund schlechter Serien-Quoten wieder eingeführte "FilmFilm" kam nur auf 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 250.000 junge Menschen wollten "Barfuß bis zum Hals" sehen. Insgesamt sah es mit 1,16 Millionen Gesamtzuschauenden etwas besser aus. Bei den 14- bis 59-Jährigen, der sogenannten Relevanzzielgruppe von Sat.1, kam der Film ebenfalls nur auf maue 5,1 Prozent. Auf Twitter nennt der Sender dieses Ergebnis "solide".

Ab dem späten Nachmittag sah es übrigens auch am Donnerstag richtig schlecht aus: "Volles Haus" zählte 240.000 Zuschauende und halbierte die Reichweite im Vergleich zur davor laufenden "Klinik am Südring" fast. Und auch "Die perfekte Minute" wollten nur 450.000 Personen sehen. Mit jeweils 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen floppten beide Formate.

Gegen Vox hatte Sat.1 am Donnerstag so jedenfalls keine Chance, die Kölner erzielten beim jungen Publikum (14-49) einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,9 Prozent - und das trotz einer schwachen Primetime. "Stirb langsam 2" erreichte ab 20:15 Uhr nur 4,8 Prozent Marktanteil, die Reichweite lag knapp unter der Millionen-Grenze. "Death Wish" steigerte sich dafür im Anschluss auf viel bessere 8,2 Prozent und auch die Daytime hatte wieder einige Quoten-Highlights zu bieten. So scheiterte das "Perfekte Dinner" mit 9,9 Prozent nur ganz knapp an der Zweistelligkeit. Zwischen 10 und 12 Uhr lag Vox dagegen durchgängig bei mehr als 10 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV