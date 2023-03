Mit der am Freitag zur besten Sendezeit im ZDF ausgestrahlten Episode hat sich Jan-Gregor Kremp als "Der Alte" verabschiedet. Fortan wird Thomas Heinze als Caspar Bergmann übernehmen. Zum Abschied hat Kremp die Messlatte nochmals gewaltig hochgelegt. Ab 20:15 Uhr sicherte sich die 60 Minuten lange Episode im Schnitt 21,8 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt, was der beste Marktanteil der jüngeren Vergangenheit ist. 5,9 Millionen Menschen sahen den Abschied im Schnitt, dies war die stärkste Sehbeteiligung seit Mai 2021. Und auch bei den Jüngeren lief es für "Der Alte" recht gut – hier kamen 7,9 Prozent Marktanteil zusammen.

Somit platzierte sich das Zweite klar vor dem Ersten. Ein weiterer Film aus der Reihe "Toni, männlich, Hebamme" kam dort nur auf 2,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Für den 90-Minüter ist das ein vergleichsweise schwaches Ergebnis. Die im Gesamtmarkt gemessenen zehneinhalb Prozent waren nicht berauschend, ordentlich fiel indes die Quote bei den 14- bis 49-Jährigen aus – sie lag in diesem Alterssegment bei sieben Prozent.



Nicht gut gestartet ist indes die neue ARD-Unterhaltungssendung "Comedy rettet die Welt", die viele Zuschauerinnen und Zuschauer verlor und nach 21:45 Uhr auf im Schnitt 1,49 Millionen kam. Insbesondere im Gesamtmarkt fiel das Interesse mit 5,9 Prozent viel zu niedrig aus. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen bestand angesichts von gerade einmal 4,2 Prozent reichlich Luft nach oben. Wegen des schwachen Lead-Ins taten sich nach 22:15 Uhr auch die "Tagesthemen" schwer – die Infosendung kam auf 1,1 Millionen Zusehende und 4,9 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei.



Im Zweiten hatte sich indes ab 21:15 Uhr eine gefragte "SOKO Leipzig"-Folge an "Der Alte" angeschlossen. Diese erzielte linear 4,96 Millionen Zusehende (18,7%), bei den Jüngeren wurden 6,1 Prozent Marktanteil ermittelt. Nach dem "heute journal" mit durchschnittlich 3,37 Millionen Zusehenden, kamen die Satire-Sendungen "heute show" und "ZDF Magazin Royale" auf 3,53 und 1,58 Millionen Zusehende. Die Quoten lagen bei 16,6 und 9,4 Prozent.

Stärkstes Programm der Privaten war am Freitag indes "Let's Dance" bei RTL: Die Episode rund um Tänze zu Musik aus den 80ern holte 3,75 Millionen Menschen vor die Bildschirme. So sicherte sich die Liveshow tolle 16,9 Prozent Marktanteil bei allen und sogar 20,5 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Keine andere Fernsehsendung hatte am Freitag mehr Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren: Die Tanzsendung kam im Schnitt auf 1,06 Millionen.



Bei den klassisch Umworbenen kam RTL am Freitag mit 14,4 Prozent Tagesmarktanteil ins Ziel – auf Platz zwei (ProSieben) hatten die Kölner massig Vorsprung. ProSieben hatte sich 8,8 Prozent gesichert. Neben "Let's Dance" brachte auch das dreistündige "Punkt 12" hohe Quoten, nämlich 16,9 Prozent (14-49). Besser lief es für das Mittagsjournal zuletzt Anfang Februar. "RTL Aktuell" sicherte sich am Vorabend durchschnittlich 16,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV