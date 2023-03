Nach einiger Zeit des Wartens hat RTL vor einiger Zeit angekündigt, "Schwiegertochter gesucht" doch fortzusetzen. Am Sonntag strahlte der Sender nun die erste Ausgabe der neuen Staffel aus - das war wie gehabt die Vorstellung der ledigen Kandidaten. Und die neue Moderatorin Angela Finger-Erben machte auch keinen Hehl daraus, wohin die Reise geht: In den ersten paar Sekunden ihrer Begrüßung brachte sie gleich drei Alliterationen in ihrer Moderation unter. Doch den Quoten der "kultigen Kuppelshow" (O-Ton Finger-Erben) half das zunächst nicht.

Auf dem etwas seltsamen Sendeplatz um um 15:50 Uhr ging die Vorstellung der Kandidaten weitgehend sang- und klanglos unter. Nur 760.000 Menschen waren mit dabei, 210.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag damit bei nur 7,4 Prozent. Mit dem Spielfilm "Vier Fäuste gegen Rio" lag RTL zuvor noch bei deutlich besseren 11,1 Prozent und auch die Reichweite lag mit 890.000 über der, die "Schwiegertochter gesucht" erzielte.

Die Kuppelshow war für RTL am Sonntag aber längst nicht das einzige Problem. Am Vorabend tat sich "Exclusiv - Weekend" mit nur 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sehr schwer. Und eben diese 8,8 Prozent erzielte dann im Anschluss auch der Primetime-Film "Fast & Furious: Hobbs & Shaw", 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren waren hier mit dabei. Die Gesamtreichweite ab 20:15 Uhr betrug 1,85 Millionen.

In der Primetime lag RTL mit diesen Werten nur knapp vor Sat.1, das mit dem Film "Thor: Tag der Entscheidung" gute Quoten einfahren konnte. 580.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 8,5 Prozent Marktanteil, insgesamt schalteten 1,55 Millionen ein. Dass Sat.1 am Ende nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,6 Prozent kam, ist vor allem auf die schlecht laufende Daytime zurückzuführen. Ein kleiner Trost für die Münchner: Auch RTL blieb am Sonntag mit 8,7 Prozent sehr blass.

Das Schlusslicht der acht großen Sender bildete mal wieder RTLzwei mit nur 3,2 Prozent Tagesmarktanteil. Probleme gab es eigentlich überall: "Nie wieder Sex mit der Ex" landete in der Primetime bei miesen 2,4 Prozent Marktanteil, 360.000 Menschen schalteten insgesamt ein. "Grip" erreichte am Vorabend zwar immerhin 4,6 Prozent, "Mein neuer Alter" blieb davor mit 3,1 Prozent aber ebenfalls schwach.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV