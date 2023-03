Um etwas Schwung in den Herzkino-Sendeplatz zu bringen, experimentiert das ZDF mit neuen Reihen, die am Sonntag um 20:15 Uhr zu sehen sind. In der vergangenen Woche startete etwa "Familie Anders" rund um Paartherapeut Fabian Anders, gespielt von Moritz von Treuenfels. Mit rund vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verlief die Premiere auch recht gut, in Woche zwei verzeichnete der zweite Film der Reihe aber deutliche Verluste.

"Familie Anders - Zwei sind einer zu viel" erreichte zur besten Sendezeit nur noch 3,53 Millionen Menschen, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 11,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden lediglich 5,0 Prozent gemessen - und damit über ein Prozentpunkt weniger als bei der Premiere sieben Tage zuvor.

Der Einbruch kommt auch deshalb überraschend, weil die Konkurrenz im Ersten nicht ganz so stark war wie vor einer Woche. Der "Polizeiruf 110" dominierte am Sonntag dennoch sehr deutlich mit 8,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, 1,49 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum gab es am Sonntag keine Sendung in der Primetime, die höhere Reichweiten hatte. Mit 27,6 insgesamt und 19,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kann man beim Ersten mehr als zufrieden sein. Der "Tatort" eine Woche zuvor erreichte allerdings noch rund eine Million Menschen mehr.

Die meistgesehene ZDF-Sendung des Tages war dann auch nicht "Familie Anders", sondern "Terra X" am Vorabend. Mai Thi Nguyen-Kim entführte das Publikum darin auf eine "Reise ins Gehirn" und erreichte damit 3,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, 14,4 Prozent Marktanteil wurden damit gemessen. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 9,4 Prozent sehr gut. "Berlin direkt" kam zuvor noch auf 3,25 Millionen und 13,3 Prozent beim Gesamtpublikum.

Aufgrund des "Polizeirufs" in der Primetime und zahlreichen quotenstarken Wintersport-Übertragungen tagsüber war Das Erste am Sonntag in beiden wichtigen Zuschauergruppen Tagesmarktführer. Insgesamt reichte es zu 15,9 Prozent, auf Platz zwei landete das ZDF mit 10,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich Das Erste mit 10,9 Prozent an die Spitze, gefolgt von ProSieben (9,2 Prozent).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV