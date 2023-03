In den zurückliegenden Wochen hat ProSieben am Montagabend meist keine Quoten eingefahren. "How I Met Your Father", "United States of Al" und "Simpsons" liefen allesamt schlecht. Nun setzt man wieder auf "9-1-1 Notruf L.A." - eine Dramaserie also. Die war aber schon zuletzt nicht sehr gefragt und auch jetzt bei ihrer Rückkehr konnte sie nicht wirklich überzeugen. Die ersten zwei Folgen des Abends erreichten lediglich 5,5 und 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Und auch Folge drei blieb bei schwachen 6,6 Prozent hängen. Immerhin konnte die Serie ihr Publikum bis hierhin recht gut halten, alle drei Folgen erreichten im Schnitt etwas mehr als 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Für die vierte und letzte neue Folge des Abends ging es danach auf eine Reichweite von 580.000 bergab, das dürfte aber vor allem durch die Uhrzeit erklärbar sein. Der Marktanteil in der Zielgruppe steigerte sich immerhin auf 8,6 Prozent.

Erfolgreichster Sender beim jungen Publikum in der Primetime war RTL: "Wer wird Millionär?" unterhielt 630.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, das entsprach 11,9 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 3,22 Millionen zu. Im Quizshow-Sandwich erreichte auch "RTL Direkt" gute 11,7 Prozent. Aber auch das ZDF war beim jungen Publikum erfolgreich unterwegs: Mit dem Film "Wo ist meine Schwester?" war man erster RTL-Verfolger. 520.000 Zuschauende zwischen 14 und 49 sorgten hier für 8,6 Prozent. Die Gesamtreichweite des Streifens betrug 6,84 Millionen - kein anderer Sender verzeichnete am Montag mehr Zuschauerinnen und Zuschauer.

Schwach unterwegs war dagegen Das Erste. Eine neue Ausgabe der Dokureihe "Unsere Meere" verzeichnete 2,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,7 bei allen und 7,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. "Hart aber fair" hielt sich danach immerhin noch über der Marke von 2 Millionen Zuschauenden - letzte Woche war man noch darunter gefallen. 8,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sind aber dennoch kein allzu berauschender Wert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV