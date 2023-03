Sebastian Lege verhilft dem ZDF am sonst chronisch schwachen Dienstagabend aktuell zu ziemlich guten Quoten (DWDL.de berichtete). Und auch bei ZDFinfo ist der TV-Koch erfolgreich: Zwei Folgen seiner "Food-Challenge", die der Spartensender zur Mittagszeit ausstrahlte, erreichten am Montag tolle Werte. Rund 130.000 Menschen sahen sich die Folgen an, das führte schon insgesamt zu guten 2,4 und 2,0 Prozent Marktanteil. Noch besser lief es aber beim jungen Publikum: In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen erreichte Sebastian Lege 5,7 und 4,2 Prozent.

Und auch am Abend konnte ZDFinfo punkten, wie ein Uhrwerk stiegen die Marktanteile dabei die ganze Zeit über hinweg an. "Der Untergang der antiken Völker: Rom" erreichte zu Beginn der Primetime noch 210.000 Zuschauende und 1,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Danach zeigte der Sender mehrere Ausgaben der Reihe "Ancient Apocalypse" und konnte den Marktanteil damit auf bis zu 7,5 Prozent steigern. Auch insgesamt ging es bis auf 4,4 Prozent hinauf.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,1 Prozent beim jungen Publikum war ZDFinfo am Montag der erfolgreichste Nischensender - und eigentlich gar nicht mehr so nischig unterwegs. Auch andere Sender waren erfolgreich: ZDFneo kam etwa auf 2,2 Prozent beim jungen Publikum und 3,7 Prozent bei den Zuschauenden ab drei Jahren. Vor allem in der Primetime lief es rund: Zwei Folgen von "Inspector Barnaby" unterhielten jeweils mehr als 1,60 Millionen Menschen. Beim Gesamtpublikum entsprach das 6,1 und 8,6 Prozent.

Sehr gut verlief der Tag auch für RTLup, was sich an Tagesmarktanteilen in Höhe von 3,2 (gesamt) und 2,6 Prozent (14-49) ablesen lässt. Hier war es vor allem die Daytime, mit der der Sender Strecke machte. Vier Ausgaben des "Familiengerichts" holten mittags Marktanteile in der Zielgruppe, die zwischen 3,0 und 7,0 Prozent lagen. Und auch der "Blaulicht-Report" erzielte danach 6,1 und 5,2 Prozent. "Das Strafgericht" erzielte später Reichweiten von teilweise mehr als 700.000, da ist es dann auch zu verschmerzen, dass die Marktanteile nicht mehr ganz so hoch lagen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV