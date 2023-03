Mit der zweiten Ausgabe des neuen "1% Quiz" hat Sat.1 am Mittwochabend Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewonnen. Die durchschnittliche Reichweite stieg im Vergleich zur Debütwoche um rund 200.000 auf nun 1,67 Millionen Zusehende ab drei Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen legte sie um rund 70.000 zu – auf 0,49 Millionen. Mit 8,2 Prozent Marktanteil lief die zweistündige Ratesendung entsprechend überdurchschnittlich.

Erfolgreicher waren teilweise ProSieben und auch RTL. Bei ProSieben schlug sich auch in dieser Woche "TV Total" wieder stark. Die Comedy-Sendung generierte ab 20:15 Uhr im Schnitt 12,1 Prozent Marktanteil. 1,38 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. Das gegen 21:25 Uhr gestartete "Zervakis & Opdenhövel" erwischte indes eine schwächere Woche. Zuletzt waren die Quoten des Journals ja ganz nett anzuschauen, das kann man von den diesmal festgestellten fünf Prozent nicht sagen. Die vier vorherigen Episoden waren mit teils über neun Prozent im Schnitt jedenfalls erfolgreicher. Die Reichweite sank diesmal auf nur noch 0,45 Millionen.



Nicht frei von Sorgen ist auch RTL im Abendprogramm, denn es zeichnet sich immer mehr ab, dass die diesjährige "Bachelor"-Staffel linear wirklich deutlich schwächer ist als die Vorgänger. Die aktuelle Episode sicherte sich ab 20:15 Uhr nun nur 9,8 Prozent bei den klassisch Umworbenen, insgesamt schauten etwa 1,3 Millionen Personen zu. "RTL Direkt" und "Stern TV" kamen danach auf acht und 9,3 Prozent.



Stark schnitt am Vorabend "RTL Aktuell" ab – nach 18:45 Uhr kam die 20 Minuten lange Nachrichtensendung auf 20,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Und auch in Sat.1 gibt es minimal positive Nachrichten, denn das noch recht neue Live-Magazin "Volles Haus" lief nicht ganz so schlecht wie an einigen Tagen zuvor. Für die um 16 Uhr gestartete Sendung wurden diesmal 3,9 Prozent ausgewiesen.



Das ist immer noch ein Ergebnis, das weit unter dem Senderschnitt liegt. Aber: Von den 18 vor dieser Ausgabe gezeigten Shows liefen erst zwei stärker. Die Gesamt-Reichweite bleibt indes stark ausbaufähig, sie wurde nun auf 0,28 Millionen beziffert. Wenig Hoffnung macht zudem "Die perfekte Minute" um 19 Uhr, die nicht über 1,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus kam – zum Vergleich: Vox sicherte sich fast zeitgleich mit "Das perfekte Dinner" deutlich stärkere 10,3 Prozent.

Sogar 11,7 Prozent in der Zielgruppe schaffte die "Shopping Queen" um 15 Uhr. Und in der Primetime lief das neue "CSI: Vegas" weiter passabel. 5,9 und 7,5 Prozent Marktanteil erzielten die beiden letzten Folgen der laufenden Staffek der amerikanischen Krimiserie bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV