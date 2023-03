Sat.1 hat den Donnerstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen beendet. Damit hielt sich der Sender nur mit Mühe vor RTLzwei, das auf 4,2 Prozent kam. Nach dem vorläufigen Ende der europäischen Serien bekommt Sat.1 seine Probleme in der Primetime weiter nicht in den Griff: Die "FilmFilm"-Klassiker sind seit Beginn kein Erfolg - und so war es auch jetzt wieder.

"Die Tänzerin und der Gangster - Liebe auf Umwegen" mit Sarah Engels in der Hauptrolle verzeichnete 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, nur 190.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Das hatte einen äußerst schlechten Marktanteil in Höhe von 3,2 Prozent zur Folge. Am Vorabend versagten zudem einmal mehr "Volles Haus" (1,8 Prozent) und "Die perfekte Minute" (1,6 Prozent).

Bei RTLzwei sah es derweil nicht besser aus: "Hartes Deutschland" erreichte in der Primetime 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 570.000 Menschen sahen insgesamt zu. "Reeperbahn privat" war danach nur noch zu 4,0 Prozent gut. Und am Vorabend taten sich "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" angesichts von 2,7 und 3,9 Prozent einmal mehr schwer.

Am Donnerstag waren DMAX und Nitro auch gar nicht mehr so weit entfernt von den vermeintlich größeren Sendern, mit Tagesmarktanteilen in Höhe von 3,0 und 2,8 Prozent können die Männersender jedenfalls zufrieden sein. Bei DMAX erzielten zwei Ausgaben von "112: Feuerwehr im Einsatz" in der Primetime gute 2,5 und 3,1 Prozent, aber es war vor allem der späte Nachmittag, der stark lief. Zwischen 16:10 und 18:20 Uhr erreichte DMAX durchweg mehr als 5,0 Prozent Marktanteil. Bei Nitro konnte sich "Law & Order: SVU" im Verlaufe des Abends kontinuierlich steigern, wobei es schon bei guten 2,3 Prozent losging. Nach Mitternacht wurden sogar 7,0 Prozent gemessen. Am Vorabend lief es zudem für zwei "Alf"-Folgen mit 3,7 und 3,5 Prozent ziemlich gut.

