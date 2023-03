McDonalds gehört zu den Unternehmen, die eigentlich ständig im Fernsehen mit Werbespots zu sehen sind. Alleine in den vergangenen 30 Tagen hat der Fast-Food-Konzern rund 7.700 Spots auf deutschen TV-Sendern geschaltet. Dabei setzt das Unternehmen oft unterschiedliche Schwerpunkte, mal wird ein besonderes Menu beworben, dann wieder die vegetarischen Produkte. Am Donnerstag hat man aber die meiste Energie in eine neue Oster-Kampagne gesteckt.

155 Oster-Spots schaltete McDonalds bei verschiedenen Sendern, von ProSieben, RTL, Vox, Kabel Eins und Sixx bis hin zu DMAX, TLC und Comedy Central waren diese zu sehen. Damit erreichte man eine Bruttoreichweite in Höhe von etwas mehr als 71 XRP. Mit weiteren Spots am Donnerstag lag McDonalds insgesamt sogar bei einem XRP von rund 80. In den vergangenen Tagen erzielte McDonalds teilweise noch deutlich höhere XRP-Werte, die kamen aber zustande durch verschiedene Kampagnen. Am Donnerstag setzte man voll auf die neuen Oster-Spots, daher taucht diese Kampagne auch in dem AdScanner-Werberanking sehr weit oben auf.

© AdScanner

Ein reichweitenstarkes Umfeld für seine Spots suchte sich am Donnerstag derweil Check24 aus, was man schon an der Bruttoreichweite von fast 68 erkennen kann. Das schaffte das Vergleichsportal mit nur 61 Ausstrahlungen. Für die seit wenigen Tagen laufende Kampagne war das die bislang höchste Reichweite. Dabei setzte das Unternehmen ausschließlich auf Sender von RTL Deutschland, alleine bei RTL lief 40 Prozent der gezeigten Werbung. Einen Gang zurückgeschaltet hat mittlerweile Eurowings: Nach mehr als 14 Tagen mit vielen Werbebuchungen schaltete die Airline am Donnerstag nur 16 Spots und erzielte damit einen XRP-Wert in Höhe von 6,01. In den zurückliegenden Tagen war Eurowings meist eines der Unternehmen, deren Werbung am meisten Reichweite erzielte - damit war es am Donnerstag vorbei.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.