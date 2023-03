Schon in den zurückliegenden Wochen ist "Wer stiehlt mir die Show?" sehr erfolgreich unterwegs gewesen und hat den Beweis angetreten, dass die Privatsender auch mit Shows am Sonntag sehr ansehnliche Quoten einfahren können. Und wer hätte gedacht, dass die 17,0 Prozent Marktanteil, die das Format zu Beginn der Staffel erzielte, der niedrigste Wert in diesem Durchlauf bleiben würde? In der Folge ging es jedenfalls noch weiter bergauf, den eindrucksvollen Höhepunkt setzte nun das Staffelfinale.

1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sorgten bei ProSieben am Sonntagabend jedenfalls für starke 21,0 Prozent Marktanteil. Keine andere Folge in dieser Staffel kam auf einen besseren Wert. Es war auch das erste Mal in 2023, dass "Wer stiehlt mir die Show?" nach Maßgabe der vorläufig gewichteten Quoten auf mehr als 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Durch die Nachgewichtung, die auch zeitversetzte Nutzung teilweise mit einberechnet, ist diese Marke schon häufiger übersprungen worden.

Insgesamt schalteten am Sonntag übrigens 1,88 Millionen Menschen ein, auch das ist der beste Wert der nun zu Ende gegangenen Staffel. Und auch ein Blick auf die gesamte Staffel dürfte Unterföhring und Florida Entertainment glücklich machen: Über alle Ausgaben hinweg lag die Reichweite bei 1,70 Millionen (vorläufig gewichtet), im Vergleich zur vorangegangenen Staffel ist das ein Plus von mehr als 300.000 Menschen. Die Staffel, die ProSieben dienstags zwischen Januar und Februar 2022 zeigte, sahen aber sogar 1,89 Millionen Menschen. Mit 18,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe (vorläufig gewichtet) kann man mit der 2023er Staffel mehr als zufrieden sein. "Wer stiehlt mir die Show?" pushte am Sonntag auch wieder die Wiederholung von "Late Night Berlin", die am späten Abend noch 350.000 Menschen erreichte und so auf 10,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kam.

Mit den Werten der ProSieben-Show konnte Vox am Sonntag zwar nicht mithalten, "Kitchen Impossible" brachte dem Sender aber dennoch gute Quoten. 620.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für exakt 10 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Die Gesamtreichweite lag bei 1,24 Millionen. Und auch "Prominent" erzielte gegen Mitternacht noch starke 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

