Mit der vierten Staffel der Kuppelshow "First Dates Hotel" hat Vox in den zurückliegenden Wochen tolle Quoten eingefahren, teilweise waren bis zu 12,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen drin. Diesen Wert konnte das Staffelfinale nun zwar nicht erreichen, zufrieden sein kann man beim Sender aber trotzdem. 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 9,7 Prozent Marktanteil. Die Gesamtreichweite lag bei 9,7 Prozent. Auf genau diese 9,7 Prozent kam auch die gesamte Staffel im Schnitt, für Vox ist das ein schöner Erfolg.

Und auch am Vorabend lief es mal wieder rund, allen voran für das "Perfekte Dinner", das am Montag bei 11,4 Prozent Marktanteil lag und damit einen Bestwert für das laufende Jahr aufstellte. Insgesamt kam die Kochsendung auf 1,38 Millionen Zuschauende und damit sogar auf einige mehr als die Primetime-Sendung. "First Dates" erreichte am Vorabend 8,1 Prozent und "Zwischen Tüll und Tränen" landete bei 9,4 Prozent.

Es gibt aber auch schlechte Nachrichten für Vox: Im Anschluss an "First Dates Hotel" ist am Montag das neue "Make my Date - Die Kuppel-Challenge" gestartet, vom starken Vorlauf konnte das Format nicht profitieren. Mit nur 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe landete die Sendung unter den Normalwerten des Senders, nur 360.000 Menschen sahen ab 22:20 Uhr noch zu.

Weil der Tag für Vox insgesamt aber gut lief, kletterte der Tagesmarktanteil des Senders auf richtig gute 8,0 Prozent. Damit landete man unter anderem vor ProSieben, das sich mit 7,3 Prozent zufrieden geben musste. Das ist auch auf die Primetime zurückzuführen, ab 20:15 Uhr setzte ProSieben auf gleich fünf neue "9-1-1 Notruf L.A."-Folgen. Die konnten sich zwar nach und nach steigern, allerdings ging es bei schwachen 6,3 Prozent los, es folgten Werte zwischen 7,0 und 9,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV