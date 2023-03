Licht und Schatten bei RTLzwei: Während es in der Primetime sehr gut lief, strauchelte der Sender am Nachmittag sowie am Vorabend. Doch der Reihe nach: "Die Geissens" haben dem Sender mal wieder tolle Quoten beschert. Zwei neue Ausgaben ihrer Dokusoap erreichten zur besten Sendezeit 7,0 und 7,1 Prozent Marktanteil, 880.000 und 970.000 Menschen sahen insgesamt zu. Beim jungen Publikum landete RTLzwei so vor Sat.1 und teilweise auch vor ProSieben.

Dafür brannte es beim Sender an anderen Stellen: "Köln 50667" hat zum Wochenstart nur 120.000 Menschen erreicht, 50.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag dementsprechend nur bei 1,5 Prozent. Es ist der schlechteste Wert seit dem Relaunch vor einer Woche. "Berlin - Tag & Nacht" steigerte sich danach aber sehr deutlich und erreichte immerhin 4,7 Prozent. Am späten Nachmittag taten sich allerdings auch zwei Ausgaben von der "Südklinik am Ring" mit 2,6 und 2,5 Prozent sehr schwer.

Der Sender hat es vor allem den "Geissens" zu verdanken, dass der Tagesmarktanteil am Ende bei 4,8 Prozent lag. Ohne die Millionärsfamilie wäre der Wert wohl ein gutes Stück niedriger gewesen. Dennoch konnten auch sie es nicht verhindern, dass RTLzwei am Montag der schwächste der acht großen Sender war. Selbst Kabel Eins war mit 5,7 Prozent weit außer Reichweite.

Die Konkurrenz aus Unterföhring konnte sich auch auf eine gute Primetime verlassen. "Pulp Fiction" erreichte dort 820.000 Menschen, von denen 400.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. In der Zielgruppe entsprach das 7,4 Prozent. "Die Quentin Tarantino Story" hielt sich im Anschluss ebenfalls bei 7,4 Prozent.

